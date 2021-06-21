Летние кинотеатры города Москвы вернулись к работе

Летние кинотеатры города Москвы вернулись к работе

Сеть летних кинотеатров сети «Москино», временно приостановленных указом мэра Москвы, возобновили работу с 21 июня 2021 года.

Пресс-служба сети подтвердила данную информацию. «Согласно указу мэра Москвы «О возобновлении деятельности летних кинотеатров», с 21 июня «Москино» снова готово принимать зрителей на своих летних площадках на территории парков «Сокольник», «Фили» и «Музеон»», – сообщили в «Москино».

В арсенале летних кинотеатров - авторское кино, новинки проката, фестивальные премьеры, классика мирового кинематографа. Так 22 июня в «Москино Музеон» и 23 июня в «Москино Сокольники» состоятся специальные показы «Таксиста» Мартина Скорсезе, отмеченного «Золотой пальмовой ветвью» в Каннах. В парке «Фили» через неделю после этого пройдет показ картины «Телохранитель жены киллера» режиссера Патрика Хьюзса.

Показы будут происходить с соблюдением санитарных мер, например – с рассадкой через одно место.
 

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