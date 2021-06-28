Наталья Попова из «Двенадцати месяцев» умерла от коронавируса

12:08 28.06.2021

Актриса Наталья Попова скончалась 26 июня на 74-м году жизни.

Заслуженная артистка РФ проиграла борьбу с коронавирусом, сообщает «Мойка78». По словам знакомых актрисы, Наталья Попова заболела около месяца назад. Ее отвезли в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Знакомые актрисы рассказали, что болезнь протекала тяжело и с осложнениями, что и стало причиной смерти.

В театре «Балтийский дом», где служила Наталья Попова, дату прощания пока не называют. Известно, что студентов-артистов театра посадили на самоизоляцию.

Наталья Попова родилась 26 мая 1949 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Служила в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола (ныне - театр «Балтийский дом»). Получила популярность после исполнения главной роли в фильме-сказке «Двенадцать месяцев».

