Николай Бурляев окрестил российское кино омерзительным

А ничего что Ленин 14 лет жил в Германии? "очень патриотичный" Ленин. Ничего что Ленин был идеологом сексуальной революции в "Новой" РСФСР? Ничего что Ленин отменил институт брака? Взлетели вы коммуняки не на штандартах брошенных к мавзолею Ленина, А НА ОБМАНЕ.ВЫ ЛГАЛИ И ЛЖЕТЕ ПОСТОЯННО. Вы обманули нас крестьян,что вернете землю и не выполнили своего обещания. А сейчас магия вашей лжи ушла. Голливуд -сплошная ложь и на обмане преуспел. Кидай не кидайте штандарты к мавзолею ,но время ваше ушло. Из партии КПРФ уходят. Молодежь в партию не приходит.Не нужен Ленин,Сталин молодежи. Эти правители преуспели для своего времени. Других кумиров искать надо.