Николай Бурляев окрестил российское кино омерзительным

Николай Бурляев окрестил российское кино омерзительным

Актер Николай Бурляев камня на камне не оставил от современной отечественной кинопродукции.

Артист посчитал нынешнее российское кино «омерзительным», а сериалы – «гнусными и бездарными». «Есть десяток фильмов, я могу их назвать, которые не стыдно глядеть, - признался Николай Бурляев в эфире YouTube-канала «Ещенепознер». – Все прочее — понижение духовного уровня народа, это предательство того, что добился Тарковский, [Сергей] Бондарчук, [Василий] Шукшин, все, кто в прошлом веке работал. Предательство кино стало товаром».
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.07.2021, 16:12
    Гость: Владимир

    Об этом надо всем чаще напоминать постоянному участнику ток шоу Соловьёва г-ну Шахназарову. Занимался бы больше своим киноделом, и меньше времени проводил в Останкино. Если это конечно приведёт к улучшению качества кино. Пока не видно пользы от него ни как от политика, ни как от кинематографиста.

  2. 26.07.2021, 15:58
    Гость: Чел

    Абсолютно в точку. Пустые фильмы ни о чем. И это плохой признак. Страна идет в никуда, "мечты сбываются", но не у нас.

  3. 26.07.2021, 15:26
    Гость: Велес (Волк)

    А ничего что Ленин 14 лет жил в Германии? "очень патриотичный" Ленин. Ничего что Ленин был идеологом сексуальной революции в "Новой" РСФСР? Ничего что Ленин отменил институт брака? Взлетели вы коммуняки не на штандартах брошенных к мавзолею Ленина, А НА ОБМАНЕ.ВЫ ЛГАЛИ И ЛЖЕТЕ ПОСТОЯННО. Вы обманули нас крестьян,что вернете землю и не выполнили своего обещания. А сейчас магия вашей лжи ушла. Голливуд -сплошная ложь и на обмане преуспел. Кидай не кидайте штандарты к мавзолею ,но время ваше ушло. Из партии КПРФ уходят. Молодежь в партию не приходит.Не нужен Ленин,Сталин молодежи. Эти правители преуспели для своего времени. Других кумиров искать надо.

  4. 26.07.2021, 15:21
    Гость: Анна

    Кроме порнографии современный российских кинематограф ЗА РЕДКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ( детективы по Устиновой и Фильм "Непрощенный" с Нагиевым) ничего не снимает сплошная американщина на русском языке. Такое впечатление,что сценарии пишут англосаксы. Сериал с Александровой "Екатерина" снят по сценарию англосаксов. Впрочем в театре оот же бордель .

  5. 26.07.2021, 13:30
    Гость: Аля

    К сожалению, это чистая правда. Хоть художественные, хоть сериалы, хоть про войну, хоть фантастика - все, абсолютно все очень-очень плохо. Загадка. Ну, можно же съездить на практику в Америку, ну умеют люди практически любую историю красиво показать

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