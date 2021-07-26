Николай Бурляев окрестил российское кино омерзительным
Актер Николай Бурляев камня на камне не оставил от современной отечественной кинопродукции.
Артист посчитал нынешнее российское кино «омерзительным», а сериалы – «гнусными и бездарными». «Есть десяток фильмов, я могу их назвать, которые не стыдно глядеть, - признался Николай Бурляев в эфире YouTube-канала «Ещенепознер». – Все прочее — понижение духовного уровня народа, это предательство того, что добился Тарковский, [Сергей] Бондарчук, [Василий] Шукшин, все, кто в прошлом веке работал. Предательство кино стало товаром».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Об этом надо всем чаще напоминать постоянному участнику ток шоу Соловьёва г-ну Шахназарову. Занимался бы больше своим киноделом, и меньше времени проводил в Останкино. Если это конечно приведёт к улучшению качества кино. Пока не видно пользы от него ни как от политика, ни как от кинематографиста.
Абсолютно в точку. Пустые фильмы ни о чем. И это плохой признак. Страна идет в никуда, "мечты сбываются", но не у нас.
А ничего что Ленин 14 лет жил в Германии? "очень патриотичный" Ленин. Ничего что Ленин был идеологом сексуальной революции в "Новой" РСФСР? Ничего что Ленин отменил институт брака? Взлетели вы коммуняки не на штандартах брошенных к мавзолею Ленина, А НА ОБМАНЕ.ВЫ ЛГАЛИ И ЛЖЕТЕ ПОСТОЯННО. Вы обманули нас крестьян,что вернете землю и не выполнили своего обещания. А сейчас магия вашей лжи ушла. Голливуд -сплошная ложь и на обмане преуспел. Кидай не кидайте штандарты к мавзолею ,но время ваше ушло. Из партии КПРФ уходят. Молодежь в партию не приходит.Не нужен Ленин,Сталин молодежи. Эти правители преуспели для своего времени. Других кумиров искать надо.
Кроме порнографии современный российских кинематограф ЗА РЕДКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ( детективы по Устиновой и Фильм "Непрощенный" с Нагиевым) ничего не снимает сплошная американщина на русском языке. Такое впечатление,что сценарии пишут англосаксы. Сериал с Александровой "Екатерина" снят по сценарию англосаксов. Впрочем в театре оот же бордель .
К сожалению, это чистая правда. Хоть художественные, хоть сериалы, хоть про войну, хоть фантастика - все, абсолютно все очень-очень плохо. Загадка. Ну, можно же съездить на практику в Америку, ну умеют люди практически любую историю красиво показать