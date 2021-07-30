Скарлет Йоханссон подала в суд на Disney

Кадр из фильма "Черная вдова"

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон, исполнившая главную роль в фильме "Черная вдова" по мотивам популярных комиксов Marvel, подала в четверг иск в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в отношении компании Disney, пишет AP.

В своем иске актриса требует компенсации за двойной релиз киноленты, так как Disney выпустил "Черную вдову" на своей стриминговой платформе параллельно с премьерой в кинотеатрах США. Однако гонорар Йоханссон напрямую зависит от кассовых сборов и актрисе было гарантировано, что премьера фильма состоится только в кинотеатрах.

"Disney намеренно спровоцировал нарушение Marvel соглашения без какого-либо обоснования, чтобы помешать Йоханссон реализовать всю выгоду от ее сделки с Marvel", - говорится в иске кинодивы.

Премьера фильма "Черная вдова" состоялась в США 9 июля 2021 года. 

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