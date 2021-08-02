Актер Леонид Куравлев прибег к помощи докторов
В конце минувшей недели к актеру Леониду Куравлеву приезжала скорая.
Артиста мучает пониженное артериальное давление. Во время особо сильного приступа Гипотонии проживающая с ним в «доме на набережной» на улице Серафимовича дочь вызвала врачей, сообщает «МК». Доктора предложили артисту госпитализацию, от которой он отказался.
Нормализовав давление Куравлеву, врачи уехали. Напомним, что в последние годы актер живе затворником и совсем не снимается.
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Сейчас Куравлёв больше похож на Станислава Говорухина, чем на себя самого.