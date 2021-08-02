Актер Леонид Куравлев прибег к помощи докторов

13:03 2.08.2021

В конце минувшей недели к актеру Леониду Куравлеву приезжала скорая.

Артиста мучает пониженное артериальное давление. Во время особо сильного приступа Гипотонии проживающая с ним в «доме на набережной» на улице Серафимовича дочь вызвала врачей, сообщает «МК». Доктора предложили артисту госпитализацию, от которой он отказался.

Нормализовав давление Куравлеву, врачи уехали. Напомним, что в последние годы актер живе затворником и совсем не снимается.

