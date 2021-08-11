Церемония награждения «Эмми» пройдет под открытым небом из-за пандемии

Организаторы престижной телевизионной премии «Эмми» приняли решение провести церемонию вручения частично на открытом воздухе из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в США, сообщает Variety.

Мероприятие пройдет 19 сентября на открытой площадке рядом с Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Организаторы заявили, что обеспечат рассадку с лучшим соблюдением социальной дистанции. 

Также было решено ограничить количество присутствующих на церемонии, в том числе и номинантов на телепремию. Так команду каждого из проектов смогут представлять не более 4 человек. 

13 июля организаторы премии назвали номинантов на награды телеакадемии. В категории «Лучший драматический сериал» на награду претендуют «Пацаны», «Корона», «Мандалорец», «Рассказ служанки», «Поза», «Бриджертоны», «Страна Лавкрафта» и «Это мы».

За премию в номинации «Лучший комедийный сериал» поборются «Бортпроводница», «Эмили в Париже», «Метод Комински», «Кобра Кай», «Тед Лассо», «Черная комедия», «PEN15» и «Хитрости».

73-я церемония вручения «Эмми» пройдет 19 сентября.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Сергей Черняховский. Помнить о будущем
Танкисты во взаимодействии с пехотой контратакуют противника
Август 1941 года. Крах блицкрига и приговор Истории
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Шойгу пообещал избавить россиян от импортных товаров и рассказал об успехах
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет
Избранное
Турция перебросила сирийских наёмников в Баку на самолете ливийской авиакомпании
Крайний Север станет новым исламским государством?
Долой дам и господ!
Ботфорты женские: как выбрать и с чем носить
Факты, которые нужно знать при выращивании лимона в домашних условиях
Министр иностранных дел РФ всерьез противопоставляет хорошую жизнь и патриотизм
Такая разная Ирина Рахманова
Кинопремьера «Родные»: Где-то здесь начинается Родина
«И все побежали опять напяливать намордники до самых бровей»
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сделал любопытное заявление
«Не будут препятствовать германской экспансии на Восток»: так кто же на самом деле разжигал Вторую мировую войну?