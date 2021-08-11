Церемония награждения «Эмми» пройдет под открытым небом из-за пандемии

11:15 11.08.2021

Организаторы престижной телевизионной премии «Эмми» приняли решение провести церемонию вручения частично на открытом воздухе из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в США, сообщает Variety.

Мероприятие пройдет 19 сентября на открытой площадке рядом с Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Организаторы заявили, что обеспечат рассадку с лучшим соблюдением социальной дистанции.

Также было решено ограничить количество присутствующих на церемонии, в том числе и номинантов на телепремию. Так команду каждого из проектов смогут представлять не более 4 человек.

13 июля организаторы премии назвали номинантов на награды телеакадемии. В категории «Лучший драматический сериал» на награду претендуют «Пацаны», «Корона», «Мандалорец», «Рассказ служанки», «Поза», «Бриджертоны», «Страна Лавкрафта» и «Это мы».

За премию в номинации «Лучший комедийный сериал» поборются «Бортпроводница», «Эмили в Париже», «Метод Комински», «Кобра Кай», «Тед Лассо», «Черная комедия», «PEN15» и «Хитрости».

73-я церемония вручения «Эмми» пройдет 19 сентября.