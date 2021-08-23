Фантастический боевик «Бесконечность»: Форсажем по Матрице

14:27 23.08.2021

Рецензия на фантастический боевик «Бесконечность» (2021) с Марком Уолбергом в главной роли

2021-й не балует фантастическими премьерами, и поклонники жанра с особым нетерпением ждали выхода новинки о реинкарнации от Paramount Pictures с Марком Уолбергом.

Ждать пришлось дольше года. Из-за ковидных ограничений студия дважды откладывала выход «Бесконечности» в мировой прокат, а затем и вовсе перенесла его в онлайн, что сильно повредило репутации боевика. Профессиональные отзывы на «Бесконечность» были единодушно прохладными, а невысокие оценки зрителей обеспечили фильму низкие рейтинги и место в серой зоне главных киносайтов. Захватывающий высокобюджетный экшн с головокружительным погонями и драками ругали за обилие клише, вторичность сюжета и топорные диалоги. Тем не менее у картины есть целый ряд неоспоримых достоинств, которые если и не перевешивают весь негатив, то делают картину обязательной для просмотра всеми ценителями легкого кино на один нескучный вечер. Смотреть «Бесконечность» онлайн (16+) можно прямо сейчас в онлайн-кинотеатре Окко.

Эван МакКоули — типичный неудачник, да ещё и со справкой. Из-за навязчивых снов и правдоподобных видений наяву главному герою в детстве поставили диагноз шизофрения. Эван пытался строить карьеру в ресторанном бизнесе, но после пары вспышек агрессии по отношению к клиентам больше не может устроиться на работу и оплачивать счета. Он не доверяет врачам, купируя симптомы ментального недуга с помощью таблеток, полученных у местного наркоторговца. Свою последнюю дозу Эван забрал в обмен на катану, выкованную собственными руками. Примечательно, что оружейному делу он не учился и даже не подозревает, откуда ему известна древняя технология, не использовавшаяся со времён династии Эдо. Но очень скоро МакКоули узнаёт удивительную правду: он всю жизнь принимал за галлюцинации реальные воспоминания о собственных прошлых воплощениях, кроме того, он — важная персона одной из противоборствующих группировок Бесконечных, и именно от него зависит судьба всего человечества.

Сразу после выхода этот фантастический боевик начали предсказуемо сравнивать с «Матрицей», и особенно поразительным кажется тот факт, что на этапе разработки культовой картины братьев-сестёр Вачовски Марк Уолберг был одним из основных претендентов на роль Нео. Стать частью великой франшизы актёр не смог, но это не помешало ему построить успешную голливудскую карьеру и номинироваться на «Оскар» за роль Дигнама в «Отступниках» Мартина Скорсезе. Среди других заметных работ артиста — главный герой драматического триллера «Стрелок» Антуана Фукуа. Именно этот постановщик дал Уолбергу возможность с опозданием на два десятилетия всё же сыграть «избранного». Причём и этого могло не произойти: изначально на Эвана был подписан Крис Эванс, но Капитан Америка покинул проект незадолго до начала съёмок. Уолберг весьма органично смотрится в роли лишнего человека, внезапно осознавшего своё великое предназначение.

Кстати, едва ли не единственное, на чём не успели выместить свой гнев критики, — высокое качество работы ведущих актёров. Особенно стоит отметить эмоционального главного злодея Батхёрста в исполнении оскаровского номинанта Чиветела Эджиофора, а также задорного гедониста Артисана, блестяще сыгранного Джейсоном Манцукасом, известным как «Ядерный» Надаль в комедии «Диктатор».

В основу этого фильма лёг дебютный роман американского писателя и программиста Д. Эрика Майкранца — «Записки реинкарнациониста» (“The Reincarnationist Papers”), изданный в 2009 году за счёт автора. Не имея никаких связей в киноиндустрии, Майкранц ещё до публикации мечтал об экранизации своей истории. На титульной странице книги он объявил «охоту на агента» и пообещал выплатить 10% комиссионных читателю, который поможет продвинуть роман в Голливуде. По легенде, Paramount Pictures заинтересовались произведением благодаря протекции безымянного помощника режиссёра, который нашёл томик с «Записками» в непальском хостеле.

Сценарист Иэн Шорр и Антуан Фукуа превратили историю о тайном обществе в напряжённый фильм с погонями на шикарных автомобилях в стиле «Форсажа», головокружительными пейзажами Камбоджи, Мехико, Таиланда и Альп, а также противоречащими законам физики трюками в духе актуальной супергероики. Возможно, главная ошибка, допущенная создателями, — слишком серьёзная подача лишённого оригинальности сеттинга. Большая доза самоиронии определённо пошла бы «Бесконечности» на пользу.