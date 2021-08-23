Олег Меньшиков покинул пост директора Театра Ермоловой

09:55 23.08.2021

Олег Меньшиков ушел с поста директора Театра Еромоловой еще до скандала, развернувшегося вокруг увольнения некоторых артистов театра. Об этом рассказал новый руководитель театра Сергей Кузоятов в эфире канала НТВ.

По его словам, Меньшиков "пытался до последнего отставивать своих актеров". Увольнения же коснулись тех артистов, которые "на протяжении долгих лет не выходили на сцену", они "вообще не появлялись на рабочем месте, но при этом продолжали получать оклад".

Кузоятов отметил, что Меньшиков остается в театре в качестве художественного руководителя. Сам Меньшиков ситуацию в театре не комментировал.

Ранее, 21 августа, актриса Василиса Пьявко заявила, что Театр Ермоловой не испытывает экономических трудностей, у него есть возможность заработать даже в пандемию. При этом она рассказала, что актеры театра обнаружили, что Меньшиков, находясь на посту директора, сам себя нанимает как стороннего артиста и исполняет роли в театре.

"Мы увидели большие выплаты, закупки, которые растут год от года. За 2020 год, по-моему, там 24 млн рублей. Это гонорар Олега Евгеньевича в нашем театре как артиста", - цитирует слова актрисы газета "Известия".

Уволенные же из Театра Ермоловой артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров. По их мнению, массовое увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего худрука Владимира Андреева.