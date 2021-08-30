Юлия Пересильд пожаловалась на отсутствие предложений выйти замуж

14:49 30.08.2021

Юлия Пересильд откровенно рассказала о том, что ее начал тяготить статус незамужней женщины.

Актриса призналась, что чувствует собой обреченной на одиночество. «Я белой завистью завидую людям, которые могут десятилетиями жить вместе… - рассказала она журналу Psychologies. - Я о таком мечтаю. Это невозможно организовать. Здесь стратегию не простроить, это что-то божественное. К сожалению, мне пока так и не встретился человек, который сказал бы: "Пошли замуж!"»ю

У актрисы двое детей от женатого режиссера Алексея Учителя - 12-летняя Аня и 8-летняя Маша. Актриса отметила, что много комплексовала по поводу этих отношений. «Но это история моей жизни, которая прошла в любви, - подчеркнула она. - Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я ни испытывала — а их было очень много, — все это ерунда по сравнению с любовью и детьми…»