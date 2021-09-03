Что будет в шестом и заключительном сезоне американского сериала "Люцифер"?

Что будет в шестом и заключительном сезоне американского сериала "Люцифер"?

Компания Netflix сделала приятный подарок поклонникам сериала "Люцифер", который шёл на протяжении пяти сезонов с 2016 года, опубликовав трейлер к очередному, шестому по счету сезону, который станет последним. Это значит, что новые серии смотреть "Люцифер" онлайн будет можно уже совсем скоро. 

О чём сериал "Люцифер"? 

В многосерийном кинофильме, созданном по мотивам комиксов Нила Геймана и Сэма Кейта, речь идёт о владыке преисподней, который в своей обители чувствует себя не слишком весело. Чтобы избавиться от подобного состояния, которое его угнетает, он решает выйти к людям, а конкретно в американский город Лос-Анжелес - жаркий, красивый, где живёт огромное количество знаменитостей, где полно возможностей и удовольствий. 

Люцифер начинает свой путь в личине обычного человека и становится владельцем крутого ночного клуба. Сам же он скромностью не отличается, как и полагается такому существу, и ведёт откровенно разгульный образ жизни, что ему так сильно не хватало в аду. 

Но и у Сатаны есть чувства: так он сильно опечалился по факту убийства близкой подруги, поэтому решает найти виновников её смерти, а в этом непростом деле ему помогает детектив Хлоя Декер. У них получился весьма сильный тандем, поэтому преступники затрепетали. 

Ад без правителя не может должным образом существовать, и там начинаются беспорядки и беспокойства. Люцифера зовут назад, но у него появились на Земле тоже очень важные дела, который бросить он не может. 

Что будет в 6-м сезоне "Люцифера"? 

В конце пятого сезона Люцифер становится Богом, но к этой ноше он относится очень неоднозначно. Кажется, он к такому не совсем готов. В шестом зоне зрители узнают, почему он так терзается и что собирается с этим делать. 

Судя по трейлеру, шестой сезон "Люцифера" должен быть не менее завораживающим, чем предыдущие. Самым интригующим моментом является яростная битва между дьяволом и его напарницей и подругой Хлоей. В одном из эпизодов она держит в руках клинок Азраила, но убьёт ли она его - пока никто не знает, но это волнует. 

Будет много экшена, крутых драк, не обойдётся и без отменного юмора и забавных моментов. Обаятельный экс-властелин ада и новоиспеченный Бог в роли Тома Эллиса не даёт отвести от экрана глаз. Не менее обаятельна и Лорен Джерман в роли Хлои. Осталось ждать уже совсем немного, потому как премьера шестого сезона "Люцифера" назначена на 10 сентября 2021 года. 

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