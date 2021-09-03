Снежная Королева и Фрекен Бок станут мульткрасотками в «Союзмультпарке»

Снежная Королева и Фрекен Бок навестят детей в «Союзмультпарке»

Экспозиция красоток из советских мультфильмов откроется в «Союзмультпарке» на ВДНХ 9 сентября.

Выставка подгадана к Международному дню красоты. Экспонаты «МультКрасотки» разместится на трех этажах мультимедийного центра «Союзмультпарк» на ВДНХ.

В экспозиции «Союзмультпарка» будут представлены такие харизматичные героини, как мама дяди Федора из «Трое из Простоквашино», принцесса-хиппи из «Бременских музыкантов», домоправительница Фрекен Бок из «Малыш и Карлсон», Алиса Селезнева из «Тайны третьей планеты», изысканная и утончённая аристократка Сова из «Тайны Медовой Долины», очаровательная кошечка Муся из «Оранжевой Коровы» и многие другие мультперсонажи-красавицы.

Гостей ждут сюрпризы. Так, на открытии выставки ожидается сказочный спецгость, который специально приедет познакомиться со Снежной Королевой и поглядеть на других мульткрасоток. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«История с вакцинацией в Израиле касается не только евреев. Израиль продемонстрировал, что массовые прививки не спасают людей от вируса»
ФСБ рассекретила имена украинцев, руководивших казнями мирных жителей в ВОВ
«Освоение Кавказа русскими происходило не одно столетие. Русские должны вернуться на Кавказ»
«Русский народ на них плохо влияет»: от кого хотят огородиться мусульмане в свое
«Русский народ на них плохо влияет»: от кого хотят отгородиться мусульмане в своем поселении под Москвой
Избранное
Слив масла с коробки «Калины»: зачем необходим и как слить правильно
Гарик Сукачев одержал впечатляющую победу
Что делать, если муж решил жить отдельно
Забота у нас такая: жители России истосковались по участливому правителю
DeadRising «DeadRising»
В России начат прием заказов на кросс-купе Geely Tugella
Как выбрать медиатор (плектр)
Как приготовить курицу в духовке целиком?
Как построить дом, чтобы в дальнейшем не переплачивать без надобности?
Сергей Бобунец объяснил на юбилее альбома «3000», почему поменял техно на диско
Пенсионному фонду предложили отказаться от борьбы с бедностью