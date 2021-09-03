Снежная Королева и Фрекен Бок станут мульткрасотками в «Союзмультпарке»

09:20 3.09.2021

Экспозиция красоток из советских мультфильмов откроется в «Союзмультпарке» на ВДНХ 9 сентября.

Выставка подгадана к Международному дню красоты. Экспонаты «МультКрасотки» разместится на трех этажах мультимедийного центра «Союзмультпарк» на ВДНХ.

В экспозиции «Союзмультпарка» будут представлены такие харизматичные героини, как мама дяди Федора из «Трое из Простоквашино», принцесса-хиппи из «Бременских музыкантов», домоправительница Фрекен Бок из «Малыш и Карлсон», Алиса Селезнева из «Тайны третьей планеты», изысканная и утончённая аристократка Сова из «Тайны Медовой Долины», очаровательная кошечка Муся из «Оранжевой Коровы» и многие другие мультперсонажи-красавицы.

Гостей ждут сюрпризы. Так, на открытии выставки ожидается сказочный спецгость, который специально приедет познакомиться со Снежной Королевой и поглядеть на других мульткрасоток.