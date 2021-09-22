«Хорошая девочка Лида» победила на «Кинотавре»

14:51 22.09.2021

Гран при конкурса «Кинотавр. Короткий метр» заслужила короткометражка «Хорошая девочка Лида» режиссера Антона Елисеева.

С формулировкой «За точность и чистоту» награды удостоился фильм «Герой» Сони Райзман, а картина «Почти весна» Насти Коркия получила приз с формулировкой «За чистоту и точность».

По сюжету, фильма «Хорошая девочка Лида» Лиде и Боре по двадцать лет, они обычная, ничем не примечательная пара. Он работает на заводе, она в кофейне. Проблемы у них как у всех, радости и мечты как у всех, и в общем жизнь как у всех. Но однажды утром Лида приходит домой с подозрительным пятном на шее.

Напомним, что «Кинотавр» проходит в Сочи с 18 по 25 сентября.