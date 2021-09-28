Лариса Гузеева заболела коронавирусом после отдыха в Крыму

Лариса Гузеева заболела коронавирусом после Крыма

После возвращения с отдыха в Крыму Лариса Гузеева слегла с высокой температурой и затрудненным дыханием.

Тест на коронавирус показал положительный результат. В данный момент телеведущая находится в Коммунарке. Доктора оценивают ее состояние как тяжелое, сообщает СтарХит. Кроме проблем с дыханием, у актрисы началось воспаление почек. Медики опасаются, что все это может дать серьезные осложнения.

Ларисе Гузеевой даже не помогло профилактическое лечение в одной из частных клиник Крыма.
 

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