Лариса Гузеева заболела коронавирусом после отдыха в Крыму

09:45 28.09.2021

После возвращения с отдыха в Крыму Лариса Гузеева слегла с высокой температурой и затрудненным дыханием.

Тест на коронавирус показал положительный результат. В данный момент телеведущая находится в Коммунарке. Доктора оценивают ее состояние как тяжелое, сообщает СтарХит. Кроме проблем с дыханием, у актрисы началось воспаление почек. Медики опасаются, что все это может дать серьезные осложнения.

Ларисе Гузеевой даже не помогло профилактическое лечение в одной из частных клиник Крыма.

