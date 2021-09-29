Татьяна Лазарева связала свой развод с приемом антидепрессантов

Татьяна Лазарева связала свой развод с приемом антидепрессантов

Татьяна Лазарева призналась в приеме антидепрессантов и семейных проблемах из-за этого.

Обратиться к препаратам артистку побудило нестабильное психическое состояние. «Принимаю антидепрессанты в небольшой дозе, потому что у меня всегда было скачкообразное настроение. Сейчас я стала поспокойнее после работы над собой. Раньше, как только я начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем», — призналась 55-летняя Татьяна Лазарева.

Актерская пара распалась три года назад, что стало огромной неожиданностью для их поклонников.  

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