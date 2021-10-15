Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен

14:19 15.10.2021

Санкт-Петербургский международный культурный форум, назначенный на 11-13 ноября, отменили из-за всплеска коронавируса.

Глава Минкульта РФ Ольга Любимова сообщила, что решение ведомство приняло, скоррдинировавшись с Роспотребнадзором, федеральным правительством, Смольным и профессиональным сообществом. «Проделана колоссальная работа, и мы благодарим всех, кто принимал участие в подготовке данного мероприятия. Однако безопасность участников и гостей форума является для нас безусловным приоритетом», - заявила Любимова.

Оперативный штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Петербурге выявили 2 632 новых случая заражения коронавирусом. Каждый сутки в городе в стационары кладут несколько сотен заболевших, 14 октября Смольный объявил о 555 госпитализированных за сутки.