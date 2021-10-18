Киногруппа фильма «Вызов» даст пресс-конференцию о полете в космос

Киногруппа фильма «Вызов» вернулась из космоса

Пресс-конференция, посвященная возвращению первого в мире киноэкипажа, состоится онлайн 19 октября в ТАСС.

В мероприятии примут участие летчик-космонавт, герой России Олег Новицкий, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Начало в 12.00.

Как мы уже писали, космический аппарат корабля «Ю.А.Гагарин» («Союз МС-18») с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким 17 октября 2021 года в 7.35 совершил посадку в 148 километрах к юго-востоку от казахского города Джезказгана.

Возвращение киногруппы фильма «Вызов» прошло мягко – во многом благодаря хорошей погоде в месте посадки, без сильного бокового ветра. Ожидая возвращение на Землю, Юлия Пересильд эмоционально попрощалась с космонавтом Антоном Шкаплеровым, который остался работать на МКС: «Антон! Мы твои выкормыши! Мы тебя...».

Киногруппа 5 октября прибыла на Международную космическую станцию, чтобы снять часть материала для совместного проекта Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White – космической драмы «Вызов». Главной героиней фильма является хирург (Юлия Пересильд), которой по долгу службы пришлось лететь на орбиту, чтобы провести сложную операцию и спасти космонавта.

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