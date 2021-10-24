Умер известный российский режиссер Александр Рогожкин

17:24 24.10.2021

Умер режиссер Александр Рогожкин. Известный российский кинематографист скончался на 73-м году жизни.

По информации 5-tv.ru, народный артист России ушел из жизни вечером, 23 октября. О причинах смерти, а также дате и месте прощания пока не сообщается.

Александр Рогожкин известен как автор популярных в России комедий. Одни из самых любимых у зрителей: «Особенности национальной охоты» (1995 год), «Особенности национальной рыбалки» (1998) и «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000). Среди других известных фильмов режиссера — «Кукушка» (2002) и «Блокпост» (1998).

Кроме того, Александр Рогожкин был одним из режиссеров и сценаристов первого сезона сериала «Улицы разбитых фонарей», а также создателем сериала «Убойная сила».