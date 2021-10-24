Умер известный российский режиссер Александр Рогожкин

Умер режиссер Александр Рогожкин. Известный российский кинематографист скончался на 73-м году жизни.

По информации 5-tv.ru, народный артист России ушел из жизни вечером, 23 октября. О причинах смерти, а также дате и месте прощания пока не сообщается.

Александр Рогожкин известен как автор популярных в России комедий. Одни из самых любимых у зрителей: «Особенности национальной охоты» (1995 год), «Особенности национальной рыбалки» (1998) и «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000). Среди других известных фильмов режиссера — «Кукушка» (2002) и «Блокпост» (1998).

Кроме того, Александр Рогожкин был одним из режиссеров и сценаристов первого сезона сериала «Улицы разбитых фонарей», а также создателем сериала «Убойная сила».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.10.2021, 23:40
    Гость: Репа

    Такой был социальный запрос общества в то время. А сейчас ещё хуже и что???
    Падение морали не всегда плохо. Особенно в преддверии эпохальных событий.
    Зато искать потом никого не надо будет. Все сволочи и гады за 30 лет засветились. И точно известно с какой географической точки зачищать страну.
    И есть свобода выбора у граждан. Или защищать эту валсть и весело сдохнуть, или помочь ей сдохнуть, но остаться жить. Вот тут не ошибитесь!!!

  3. 24.10.2021, 20:23
    Гость: Реалло

    Что ни фильм - то КУЛЬТОВЫЙ для целой нации !
    Создать что-то культовое,не только в кино - это удается единицам.Это и есть своего рода гениальность.
    Низкий поклон настоящему Мастеру.

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