Жители России выбрали мультфильмы, в которых хотели бы оказаться

Жители России выбрали мультфильмы, в которых хотели бы оказаться

«Союзмультфильм» и медиахолдинг Rambler&Co провели сообща исследование, чтобы выяснить у пользователей, в каких мультипликационных вселенных они хотели бы побывать.

Опрошенным предложили выбрать одну из 16 легендарных анимационных картин – «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Тайна третьей планеты», «Жил был пес», «Вовка в тридевятом царстве», «Маугли», «Снежная королева», «Умка», «Чебурашка», «Малыш и Карлсон», «Каникулы Бонифация», «Шайбу, Шайбу!», «Винни Пух», «Бременские музыканты», «38 попугаев», сообщает РИА Новости.

По итогам голосования, самой желанной для посещения оказалась мультвселенная «Тайны третьей планеты» – там хотел бы оказаться каждый четвертый (25 %) опрошенный россиянин, почти столько же (24 %) признались, что хотели бы побывать в уютном мире деревенского «Простоквашино», на третьем месте – лиричный «Жил был пес» (11 %).
Меньше всего (по одному проценту) респондентам хотелось бы попасть в холодные льды «Снежной королевы» и «Умки», а также ощутить весь груз ответственности «В стране невыученных уроков» (2 %).

Большинство проголосовавших — люди от 31 до 45 лет (65 %).  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2021, 22:21
    Гость: НАрмальный пацан

    Больше подойдёт "Кин-дза-дза" и "Ёжик в тумане". А мне по душе "Большой Ух",- добрейший мультик!

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