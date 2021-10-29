Жители России выбрали мультфильмы, в которых хотели бы оказаться

18:52 29.10.2021

«Союзмультфильм» и медиахолдинг Rambler&Co провели сообща исследование, чтобы выяснить у пользователей, в каких мультипликационных вселенных они хотели бы побывать.

Опрошенным предложили выбрать одну из 16 легендарных анимационных картин – «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Тайна третьей планеты», «Жил был пес», «Вовка в тридевятом царстве», «Маугли», «Снежная королева», «Умка», «Чебурашка», «Малыш и Карлсон», «Каникулы Бонифация», «Шайбу, Шайбу!», «Винни Пух», «Бременские музыканты», «38 попугаев», сообщает РИА Новости.

По итогам голосования, самой желанной для посещения оказалась мультвселенная «Тайны третьей планеты» – там хотел бы оказаться каждый четвертый (25 %) опрошенный россиянин, почти столько же (24 %) признались, что хотели бы побывать в уютном мире деревенского «Простоквашино», на третьем месте – лиричный «Жил был пес» (11 %).

Меньше всего (по одному проценту) респондентам хотелось бы попасть в холодные льды «Снежной королевы» и «Умки», а также ощутить весь груз ответственности «В стране невыученных уроков» (2 %).

Большинство проголосовавших — люди от 31 до 45 лет (65 %).