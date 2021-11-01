Мультфильм «Кощей. Начало» возглавил российский прокат

21:19 1.11.2021

Отечественный мультфильм «Кощей. Начало» стал лидером проката в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 34 миллиона рублей.

В фильме Кощей Бессмертный совсем не похож на чахнущего над златом героя русских сказок. Молодой бородатый крепыш лихо рассекает на мотоцикле и ищет недостающие элементы от некоего паззла из самоцветов. Цели у героя самые благородные, но против него ополчились все: и Василиса, и техногенный трехглавый дракон, и даже подопечные из «Сказочного патруля».

Вторую строчку в рейтинге занял блокбастер «Веном 2», собрав 31 миллион рублей. На третьем месте расположился мультфильм «Неисправимый Рон» со сборами 30,3 миллиона рублей. На третьем месте расположился мультфильм «Неисправимый Рон» со сборами 30,3 миллиона рублей.