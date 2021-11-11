Ушел из жизни создатель «Тайны Третьей планеты»

Ушел из жизни создатель «Тайны Третьей планеты»

Отечественный художник-аниматор Дмитрий Куликов скончался на 76-м году жизни.

Причина его смерти не называется. «Среди фильмов, над которыми он работал: "Икар и мудрецы", "Тайна Третьей планеты"», "Лиса Патрикеевна", "Про Сидорова Вову" и многие другие. Его работу отличало высокое мастерство, творческий подход, бескорыстная преданность делу», — отмечается на портале Союза кинематографистов.

На «Союзмультфильме» художник трудился с 1974 года. Примечательно, что именно в его «Тайну Третьей планеты», согласно недавнему опросу, хотят попасть больше всего люди. 

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