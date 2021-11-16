Михалков не включил Прибалтику и Западную Украину в состав идеальной России

13:11 16.11.2021

Никита Михалков в программе «Право знать!» на ТВЦ ответил на вопрос международного обозревателя «Коммерсанта» Максима Юсина о том, в каких границах должна существовать идеальная Россия.

По убеждению Михалкова, в состав такой России точно не должна входить Прибалтика, потому что она «живет своей жизнью, и ей от нас очень много надо, а нам от нее — ничего». «Если думать про Западную Украину, это то, что никогда не прирастет по-настоящему», — заявил режиссер, отметив, что вся Украина может войти в состав идеальной России вместе с Белоруссией.

Режиссер подчеркнул, что это не его имперские амбиции, а органическое ощущение.