Михалков не включил Прибалтику и Западную Украину в состав идеальной России

Михалков не включил Прибалтику и Западную Украину в состав идеальной России

Никита Михалков в программе «Право знать!» на ТВЦ ответил на вопрос международного обозревателя «Коммерсанта» Максима Юсина о том, в каких границах должна существовать идеальная Россия.

По убеждению Михалкова, в состав такой России точно не должна входить Прибалтика, потому что она «живет своей жизнью, и ей от нас очень много надо, а нам от нее — ничего». «Если думать про Западную Украину, это то, что никогда не прирастет по-настоящему», — заявил режиссер, отметив, что вся Украина может войти в состав идеальной России вместе с Белоруссией.

Режиссер подчеркнул, что это не его имперские амбиции, а органическое ощущение. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.11.2021, 17:04
    Гость: прибалты

    и западные украинцы после такой заявы облегченно вздохнули и перекрестились !

  3. 16.11.2021, 15:59
    Гость: Иван Иваныч

    Эт точно. В своё время Россия деньги за Прибалтику отдала. А сегодня и на сдачу не надо. Кстати нибудь делал подсчёт, во что России вылилось то, что мы выкупали Киев и Прибалтику. С процентами на несколько веков, и с поправкой на курсы за столетия. А они вот все методично считают.

  4. 16.11.2021, 13:49
    Гость: stalker

    Ух, не включил. А им так хотелось. А если серьезно, то они от этого вздохнули свободнее.

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