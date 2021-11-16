Михалков не включил Прибалтику и Западную Украину в состав идеальной России
Никита Михалков в программе «Право знать!» на ТВЦ ответил на вопрос международного обозревателя «Коммерсанта» Максима Юсина о том, в каких границах должна существовать идеальная Россия.
По убеждению Михалкова, в состав такой России точно не должна входить Прибалтика, потому что она «живет своей жизнью, и ей от нас очень много надо, а нам от нее — ничего». «Если думать про Западную Украину, это то, что никогда не прирастет по-настоящему», — заявил режиссер, отметив, что вся Украина может войти в состав идеальной России вместе с Белоруссией.
Режиссер подчеркнул, что это не его имперские амбиции, а органическое ощущение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и западные украинцы после такой заявы облегченно вздохнули и перекрестились !
бы те, ванек, лесом со своими непомерными амбициями.
Эт точно. В своё время Россия деньги за Прибалтику отдала. А сегодня и на сдачу не надо. Кстати нибудь делал подсчёт, во что России вылилось то, что мы выкупали Киев и Прибалтику. С процентами на несколько веков, и с поправкой на курсы за столетия. А они вот все методично считают.
Ух, не включил. А им так хотелось. А если серьезно, то они от этого вздохнули свободнее.