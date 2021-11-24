Фильмы с Томом Харди в главной роли

Подборка фильмов и сериалов с участием Тома Харди, актера, который умеет создавать культовых персонажей и героев мемов.

После выхода фильма «Веном 2» стало окончательно понятно, кто здесь симбионт. Фильмография Тома Харди показывает, что он способен тянуть не одно инопланетное чудище и вытащить на себе фильм любого бюджета и практически любого качества, будь то комедии, крутые боевики или серьезные драмы. Настоящий мастер создавать культовых персонажей и героев мемов, он способен очеловечить самый фантастический образ. «Веном 2» смотреть (16+) можно в онлайн-кинотеатре Okko. По этому поводу предлагаем вам вспомнить лучшие фильмы с Томом Харди в главной роли (и один сериал).

«Веном 2»

Открывает список «Веном 2». Энди Серкис сменил на режиссерском посту Рубена Фляйшера, но степень веселого безумия в сиквеле осталась прежней. По словам режиссера, линия, по которой развиваются отношения между Броком и Веномом, позаимствована у фильма Джина Сэкса «Странная парочка». Журналист Эдди Брок в исполнении Харди постепенно привыкает к тому, что в его теле живет кровожадный симбиот. Он учится контролировать его и сохранять хрупкий порядок в своей жизни. Чтобы возродить свою журналистскую карьеру, главный герой решает взять интервью у серийного убийцы Клетуса Касади. Тот же по воле случая становится хозяином Карнажа, еще более жестокого и опасного симбиота, и сбегает из тюрьмы. Веному предстоит столкнутся с себе подобным существом в жестокой, но крайне веселой схватке. Уровень сумасшествия отлично поддерживает и сам главный актер, с удовольствием отыгрывая «счастливого» владельца практически неконтролируемого инопланетного существа.

«Бронсон»

Английская тюремная драма культового датского режиссера Николаса Виндинга Рефна. Наверное, наиболее странный и впечатляющий фильм из тех, где снимался Том Харди. В основе — биография Чарльза Бронсона, самого жестокого заключенного Великобритании, который за 30 лет тюремной жизни побывал в 120 исправительных учреждениях. Себя же персонаж Тома Харди описывает как человека, который просто хотел прославиться. Ввязываясь в постоянные драки с сокамерниками и надзирателями, Бронсон добивается своей цели. Сюрреалистические образы, театральные монологи, насилие, электронная музыка, уличный криминал и тюремная фактура — это кино похоже на страшный сон, в котором порой происходят невероятные комические ситуации. Роль крайне агрессивного и при этом жизнерадостного безумца – самая интересная за всю карьеру Тома Харди.

«Безумный Макс: Дорога ярости»

Квентин Тарантино назвал этот фильм лучшим за 2015 год. Изначально прославленный режиссер «сопротивлялся» и не хотел смотреть нового «Безумного Макса», в котором нет Мэла Гибсона, исполнителя роли воина дорог из оригинальной трилогии. Однако поборов себя и ознакомившись с кинотриумфом Джорджа Миллера, Тарантино удивился тому, насколько хорош Том Харди в образе молчаливого воина-кочевника, убегающего по выжженным землям от призраков прошлого. «Безумный Макс: дорога ярости» получил 6 премий «Оскар» из 10-ти номинаций – настоящая фантастика, учитывая то, что фильм от начала и до конца является зубодробительным экшеном красноречивым свидетельством неистовой любви Джорджа Миллера к самодельным спецэффектам.

«Легенда»

Криминальная черная комедия, в которой Том Харди исполняет сразу две роли. Фильм рассказывает о гангстерах-близнецах, Реджи и Ронни Крэях, реальных фигурах английского преступного мира 60-х годов. Реджи – обаятельный дипломат и стратег с холодным умом, влюбленный в сестру своего водителя, Ронни – непредсказуемый и почти неконтролируемый жестокий убийца, страдающий параноидальной шизофренией. Два главных героя как будто делят фильм на два жанра: с одной стороны криминальная мелодрама, с другой – взрывная комедия абсурда. В центре повествования оказывается история становления, триумфа и падения этого одиозного гангстерского тандема. Невероятно драматичная и одновременно смешная роль Тома Харди.

«Табу»

Завершает подборку сериал от BBC, создателями которого выступили сам Харди и его отец. Ожидаемо, но «Табу» тоже входит в топ по-хорошему странных проектов, в каких снимался английский актер. Главный герой, искатель приключений Джеймс Делейни, возвращается из Африки в Лондон, чтобы развивать корабельную империю своего отца. На дворе 1814 год, время политических конфликтов и кровавых междоусобиц. Многие считали, что Делейни давно погиб в отдаленных африканских землях, и его возвращение вызывает опасение и страх. Неприятные чувства у людей еще усиливает тот факт, что этот странный и суровый человек как-то связан с магией вуду. Из всех фильмов, где играл Том Харди, «Табу» — технически самая простая актерская работа для него. Поразительно, с какой легкостью роль брутального молчаливого мужчины с темным прошлым подходит его типажу.

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