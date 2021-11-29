Скончался режиссер и сценарист Владимир Наумов

15:28 29.11.2021

Режиссер и сценарист Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни 29 ноября.

Факт его смерти подтвердил на своей странице в инстаграме его внук сценарист Владимир Наумов-мл. В последние годы режиссер постоянно болел и периодически его госпитализировали.

Фильм «Тарас Шевченко» Владимир Наумов с Александром Аловым завершили как режиссёры после скоропостижной смерти его первого создателя — их учителя Игоря Савченко. С этого и началось их многолетнее и плодотворное творческое сотрудничество. Вместе они сняли одиннадцать фильмов. На Киевской киностудии они поставили фильм «Тревожная молодость» по трилогии Владимира Беляева «Старая крепость» и фильм «Павел Корчагин» по роману Николая Островского «Как закалялась сталь» с Василием Лановым в главной роли.

В 1957 году Иван Пырьев пригласил двух молодых режиссёров на киностудию «Мосфильм». В 1961 году их картина «Мир входящему» удостоилась нескольких наград на международных кинофестивалях. В 1966 году режиссёрами был снят фильм «Скверный анекдот» по одноимённому рассказу Достоевского. Картина была объявлена «пасквилем, порочащим всю нацию и её историческое прошлое» и стала первым фильмом, положенным на полку в брежневское время. Была показана только в 1987 году.

Одной из самых известных работ Алова и Наумова стал фильм «Бег» — первая экранизация произведений Михаила Булгакова в СССР, которая участвовала в Каннском кинофестивале. Лента «Тегеран-43», снятая в 1980 году, стала одним из лидеров советского кинопроката: в год выхода её посмотрели 47,5 млн человек. В числе сыгравших в нём зарубежных актёров были звёзды мирового экрана Курд Юргенс, Клод Жад и Ален Делон, а также супруга Наумова актриса Наталья Белохвостикова и актер Игорь Костолевский.