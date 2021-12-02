Похороны Владимира Наумова пройдут в закрытом режиме

Похороны Владимира Наумова пройдут в закрытом режиме

Сын умершего на днях режиссера Владимира Наумова Алексей попросил публику не приходить на похороны отца 2 декабря.

Вход на похороны режиссера будет открыт лишь для самых близких. «Решили мы так: публичного прощания не будет, на похоронах будут только родные. Мы очень просим почтить память Владимира Наумовича без посещения похорон. Такова просьба семьи», — обратился к публике Алексей.

Создателя «Тегерана-43» похоронят 2 декабря на Новодевичьем кладбище. Вдова Наумова Наталья Белохвостикова и его дочь Наталья с журналистами не общаются и отказываются давать какие-либо комментарии.

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