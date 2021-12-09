Фонд кино отсудил деньги у авторов фильма «Спасти Москву»

14:14 9.12.2021

Фонд кино через суд добился возврата денег у создателей фильма Веры Сторожевой «Мария. Спасти Москву».

Бюджет ленты составил 180 миллионов рублей. Неизвестно, какую именно сумму выделил Фонд кино, у которого авторы проекта попросили 60 миллионов, однако, по информации телеграм-канала Mash, продюсеры вернули организации пять миллионов. У авторов картины потребовали проценты на сумму 250 тысяч рублей, и суд удовлетворил это требование.

Героиня фильма — младший лейтенант Мария Петрова. Она отреклась от религии, но ей выпадает задание доставить в дни защиты Москвы икону, находящуюся за линией фронта на оккупированной территории. По преданию, именно эта святыня должна спасти столицу.