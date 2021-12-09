Фонд кино отсудил деньги у авторов фильма «Спасти Москву»

Фонд кино отсудил деньги у авторов фильма «Спасти Москву»

Фонд кино через суд добился возврата денег у создателей фильма Веры Сторожевой «Мария. Спасти Москву».

Бюджет ленты составил 180 миллионов рублей. Неизвестно, какую именно сумму выделил Фонд кино, у которого авторы проекта попросили 60 миллионов, однако, по информации телеграм-канала Mash, продюсеры вернули организации пять миллионов. У авторов картины потребовали проценты на сумму 250 тысяч рублей, и суд удовлетворил это требование.

Героиня фильма — младший лейтенант Мария Петрова. Она отреклась от религии, но ей выпадает задание доставить в дни защиты Москвы икону, находящуюся за линией фронта на оккупированной территории. По преданию, именно эта святыня должна спасти столицу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.12.2021, 20:46
    Гость: IgS

    мой отец - сперва штрафбат, потом регулярные части белорусского фронта куча ранения и контузий и его друзья - других - не фронтовиков он за друзей не считал, на военные фильмы не ходили и уж точно про религию ничего не говорили. нет ни в первых ни во второй правды. а вымысел - вымысел он хорош чтобы помочь человеку умереть мирно.

  2. 09.12.2021, 17:50
    Гость: НХ

    Понятно, когда религиозный бред распространяют представители церкви. Хотя тем самым они настраивают некоторых людей рассчитывать не на собственные силы и необходимость действовать для защиты Отечества, а уповать на Божью милость. Но зачем этим заниматься светским структурам? Так что правильно, что фонд кино потребовал вернуть деньги.

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