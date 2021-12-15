Премьеру новогоднего «Ну, погоди!» устроят на улицах

Первые показы Премьера первых четырех эпизодов нового мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» состоится 17 декабря.

Первую серию покажут на медиаэкранах в крупных городах страны, сообщил Интерфакс. В «Ну, погоди! Каникулы» зрители увидят Волка и Зайца в локациях круглогодичного курорта, где Волк больше не будет гоняться за Зайцем, чтобы его съесть: главенствующим станет спортивный интерес. Волк будет пытаться жульничать, это станет причиной курьезных и смешных ситуаций.

Из второстепенных персонажей, кроме знакомых зрителю Бегемота, Свинки, Котенка, в сериале появятся спортивный Барсук Тим, интеллектуал Ежик Шу, модница Косуля Уля. Мультсериал выполнен в технике 3D с элементами 2D

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