Актер Арнольд Шварценеггер построил 25 домов для бездомных ветеранов

Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер сделал рождественский подарок для бездомных в Лос-Анджелесе. На деньги звезды Голливуда построили 25 небольших домов для бездомных ветеранов. Об этом сообщил Шварценеггер в своем Instagram.

Актер лично посетил квартал с возведенным на его средства жильем. «Потрясающе было провести время с нашими героями и поприветствовать их в их новых домах», — написал Шварценеггер в публикации в социальной сети.

По данным Департамента жилищного строительства и городского развития США за 2020 год, в стране проживает более 37 тысяч бездомных ветеранов, пишет Lenta.ru. Бывшие военные теряют жилье из-за инвалидности, пагубных зависимостей, ментальных заболеваний, безработицы, отсутствия недорогого жилья и низких выплат по окончании службы.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.12.2021, 22:54
    Гость: Alex

    Попиарился незадорого,обладатель 300 МИЛЛИОНОВ долларов...да и не дома это никакие,а мусорные позорные короба...

  2. 25.12.2021, 22:45
    Гость: По закону жанра, после такого спича

    Вам осталось только костылем стукнуть в большой камень,чтоб вода из него пошла бы.

  5. 25.12.2021, 21:18
    Гость: Гость

    А что молодец - успел "заработать баллы", а то ведь все равно деньги пропадут, как впрочем и все материальное в этом мире. Скоро за бумажные доллары начнут просто давать в морду, а эти "баллы" можно будет "обналичить". И вообще все, кто так сейчас упорно трудится за баксы, скоро плеваться на них будут. Зря только процедуру проходили - здоровье угробили. В смысле вы рискуете остатся и без денег, и без здоровья. И как вы собираетесь жить при таком "удачном" стечении обстоятельств? А Арнольд не дурак - вовремя сообразил что к чему. А вообще "зарабатывать баллы" можно по-разному - даже если у вас и нет лишних денег. Главное было бы желание, а возможности всегда найдутся. Единственное, что хочу сказать - когда вы окажетесь в беде и нищите - не вините никого, кроме себя самого. Потому что никто вам в этом мире ничего не должен. Как не должны были вы ничего никому, когда были на вершине своего успеха. И если не найдется человека в мире, который захочет вам помочь, то только потому, что вы тоже не помогли никому БЕСПЛАТНО. Запомните эти слова...

Все комментарии (7)
Выбор читателей
СССР
Распад СССР: как правящий класс привел к краху собственное государство
© KM.RU, Стоп-кадр видео
Песков назвал противников вакцинирования от ковида «опасными дураками»
сожгли корабль ВМФ России
Кто уничтожил новейший корабль ВМФ России
«Опасные дураки» Кремля
Избранное
Министр обороны Сергей Шойгу обозначил приоритеты на летний период
Как три товарища совпадения творили: обзор книги "Творцы совпадений"
«Иногда складывается впечатление, что мир действительно забыл заваленные трупами овраги Бабьего Яра, чадящие трубы Освенцима - и Нюрнбергский трибунал»
Киев обвинил русских царей в переписывании истории после статьи Путина
«Есть надежда, что правительство окрепло до такой степени, что действительно начнёт ограничивать произвол монополии»
Полный коллапс системы: коронавирус обрушил «оптимизированную» медицину России
Четырехдневная рабочая неделя — самоубийство для России?
Крупнейшая в истории: на акции протеста в Индии вышли около 250 млн.человек
Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Где хорошо, там и родина?
«Чревато ли официальное присутствие Анкары в Закавказье дальнейшей турецкой экспансией на Северный Кавказ?»
«Тунеядцы — наши враги. Хлеб трудовой от них береги!»