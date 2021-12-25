Актер Арнольд Шварценеггер построил 25 домов для бездомных ветеранов
Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер сделал рождественский подарок для бездомных в Лос-Анджелесе. На деньги звезды Голливуда построили 25 небольших домов для бездомных ветеранов. Об этом сообщил Шварценеггер в своем Instagram.
Актер лично посетил квартал с возведенным на его средства жильем. «Потрясающе было провести время с нашими героями и поприветствовать их в их новых домах», — написал Шварценеггер в публикации в социальной сети.
По данным Департамента жилищного строительства и городского развития США за 2020 год, в стране проживает более 37 тысяч бездомных ветеранов, пишет Lenta.ru. Бывшие военные теряют жилье из-за инвалидности, пагубных зависимостей, ментальных заболеваний, безработицы, отсутствия недорогого жилья и низких выплат по окончании службы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Попиарился незадорого,обладатель 300 МИЛЛИОНОВ долларов...да и не дома это никакие,а мусорные позорные короба...
Вам осталось только костылем стукнуть в большой камень,чтоб вода из него пошла бы.
А наши олигархи ограбили все население России...
А унас что толпы бездомных ветеранов ВОВ, Афгана, Чечни, Сирии?
А что молодец - успел "заработать баллы", а то ведь все равно деньги пропадут, как впрочем и все материальное в этом мире. Скоро за бумажные доллары начнут просто давать в морду, а эти "баллы" можно будет "обналичить". И вообще все, кто так сейчас упорно трудится за баксы, скоро плеваться на них будут. Зря только процедуру проходили - здоровье угробили. В смысле вы рискуете остатся и без денег, и без здоровья. И как вы собираетесь жить при таком "удачном" стечении обстоятельств? А Арнольд не дурак - вовремя сообразил что к чему. А вообще "зарабатывать баллы" можно по-разному - даже если у вас и нет лишних денег. Главное было бы желание, а возможности всегда найдутся. Единственное, что хочу сказать - когда вы окажетесь в беде и нищите - не вините никого, кроме себя самого. Потому что никто вам в этом мире ничего не должен. Как не должны были вы ничего никому, когда были на вершине своего успеха. И если не найдется человека в мире, который захочет вам помочь, то только потому, что вы тоже не помогли никому БЕСПЛАТНО. Запомните эти слова...