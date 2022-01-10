Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»

13:19 10.01.2022

Объявлены лауреаты 79-й премии «Золотой глобус». В этом году объявление победителей проходило без церемонии, списки публикуются в социальных сетях, пишет «Коммерсант».

Фильм «Власть пса» удостоился награды как лучший драматический фильм, его режиссер Джейн Кэмпион получила «Золотой глобус» как лучший режиссер.

«Вестсайдская история» удостоилась награды как лучший фильм-комедия или мюзикл.

Актер Уилл Смит стал лауреатом за лучшую драматическую роль в фильме «Король Ричард». Николь Кидман была объявлена лучшей актрисой в драме за игру в фильме «В роли Рикардо».