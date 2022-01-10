Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»

Объявлены лауреаты 79-й премии «Золотой глобус». В этом году объявление победителей проходило без церемонии, списки публикуются в социальных сетях, пишет «Коммерсант».

Фильм «Власть пса» удостоился награды как лучший драматический фильм, его режиссер Джейн Кэмпион получила «Золотой глобус» как лучший режиссер.

«Вестсайдская история» удостоилась награды как лучший фильм-комедия или мюзикл.

Актер Уилл Смит стал лауреатом за лучшую драматическую роль в фильме «Король Ричард». Николь Кидман была объявлена лучшей актрисой в драме за игру в фильме «В роли Рикардо».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Митинги в Казахстане стали общенациональными, к народу обратился президент
Из Казахстана в сторону Европы начали массово вылетать бизнес-джеты
Токаев возглавил Совбез Казахстана вместо Назарбаева
Экс-сотрудник ВОЗ и Фонда Билла Гейтса: «Вакцинация против "Омикрона" приведет к катастрофе»
Избранное
Всегда яркий Леонид Ярмольник
О бедной крапиве замолвите
Что нужно знать о панкреатите?
Самый знаменитый горный курорт Индии
Как выглядеть ухоженной всегда? Главное
День «победы»: Украина добилась от Лукашенко признания Крыма российским
Кинопремьера «Паркет»: танец на краю ядерного реактора
Цветотип «лето»: рекомендации солнечным девушкам по подбору гардероба, украшений и макияжа
Разложение «Будем жить» (компакт-кассета)
«А был ли доклад Хрущева на XX съезде добровольным мероприятием? Не могло ли быть так, что он был вынужден пойти на этот доклад отчасти под внешним принуждением?»
Медийные образы Лукашенко и Тихановской