Умер один из самых известных в СССР латвийских актёров Арнис Лицитис

На 77-м году жизни скончался известный латвийский актер, звезда советского кино, Арнис Лицитис.

Ссылку на страницу в Facebook его друга, спортивного фотографа Зигизмундса Залманиса с сообщением об этой печальной новости, опубликовала РГ.

Причина смерти актера не уточняется. Педагог по актерскому мастерству и его близкий друг Елена Борзова призналась, что он тяжело болел, почти не вставал, ноги отказывали. Из-за проблем со здоровьем Арнис Лицитис не выходил из дома, пишет StarHit.

Арнис Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге. В 1970-м окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории имени Я. Витола. Служил в нескольких театрах: Рижском академическом театре драмы, Валмиерском драматическом театре, Рижском театре юного зрителя, Рижском русском драматическом театре.

Фильмография актера насчитывает больше 120 ролей в кино и сериалах. Одни из самых известных - "Русь изначальная", "Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь", "Богач, бедняк", "Мираж", "Страшное лето", "Воры в законе", "Узник замка Иф", "Мужской сезон: Бархатная революция", "Долгая дорога в дюнах", "Каменская", "Возвращение Турецкого", "Диверсант".

Он всегда играл свои роли без посторонней озвучки - это был практически единственный латышский актер, который говорил по-русски без акцента.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.01.2022, 01:27
    Гость: Советский киноман

    Всё так и есть-поддерживаю! Очень характерный актёр Лицитис был и в качественных, добротно сработанных, фильмах снимался.
    Все его роли были сыграны талантливо и запоминающимися!
    Родным и Близким нашего любимого советского актёра мои искренние Соболезнования!

  5. 22.01.2022, 22:12
    Гость: Актер "с изюминкой"

    Было так. Включаешь "ящик" - на экране Лицитис. Значит можно смотреть. Любил его. Выражаю соболезнование близким.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
«Сочувствую нашим дипломатам, которых, как смертников, послали для участия в переговорах с США и с НАТО»
Почему визги о «российской агрессии» - это абсолютная ложь?
Повторение – мать учения... вероятных «друзей»
Зачем Чубайс нужен российской политике?
Избранное
Мошенничество на крови: Зеленский хочет обмануть мир «референдумом», чтобы не выполнять украинские обязательства?
«Формализм - государственная беда»: на чьей совести зверские преступления педофилов
Наращивание волос
«Неспециалисты с высшим образованием»
«Зодчие», 15 мая, Magnus Locus
Monsters of rock USSR-1991. Тушинское побоище под AC/DC
«Казнить нельзя помиловать»: убийство семьи в Хакасии и выход на свободу приговоренных к смертной казни
Террор «цивилизованного» Запада, или Необъявленная война против СССР
От горячего питания до упрощенного банкротства: что изменится с 1 сентября
«Если ограничить использование иностранной рабочей силы, то это повысит уровень зарплат и вернет интерес россиян к трудоустройству по рабочим специальностям»
«Весь мир с удивлением наблюдал за самым настоящим афганским блицкригом, подчас отказываясь верить своим глазам»