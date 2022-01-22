Умер один из самых известных в СССР латвийских актёров Арнис Лицитис
На 77-м году жизни скончался известный латвийский актер, звезда советского кино, Арнис Лицитис.
Ссылку на страницу в Facebook его друга, спортивного фотографа Зигизмундса Залманиса с сообщением об этой печальной новости, опубликовала РГ.
Причина смерти актера не уточняется. Педагог по актерскому мастерству и его близкий друг Елена Борзова призналась, что он тяжело болел, почти не вставал, ноги отказывали. Из-за проблем со здоровьем Арнис Лицитис не выходил из дома, пишет StarHit.
Арнис Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге. В 1970-м окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории имени Я. Витола. Служил в нескольких театрах: Рижском академическом театре драмы, Валмиерском драматическом театре, Рижском театре юного зрителя, Рижском русском драматическом театре.
Фильмография актера насчитывает больше 120 ролей в кино и сериалах. Одни из самых известных - "Русь изначальная", "Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь", "Богач, бедняк", "Мираж", "Страшное лето", "Воры в законе", "Узник замка Иф", "Мужской сезон: Бархатная революция", "Долгая дорога в дюнах", "Каменская", "Возвращение Турецкого", "Диверсант".
Он всегда играл свои роли без посторонней озвучки - это был практически единственный латышский актер, который говорил по-русски без акцента.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Всё так и есть-поддерживаю! Очень характерный актёр Лицитис был и в качественных, добротно сработанных, фильмах снимался.
Все его роли были сыграны талантливо и запоминающимися!
Родным и Близким нашего любимого советского актёра мои искренние Соболезнования!
Фильм 1976 года в главной роли Арнис Лицитис. Помним.
Шикарный актер. Искренние соболезнования.
Ведь и о тебе можно многое нарисовать.
Было так. Включаешь "ящик" - на экране Лицитис. Значит можно смотреть. Любил его. Выражаю соболезнование близким.