Умер один из самых известных в СССР латвийских актёров Арнис Лицитис

19:23 22.01.2022

На 77-м году жизни скончался известный латвийский актер, звезда советского кино, Арнис Лицитис.

Ссылку на страницу в Facebook его друга, спортивного фотографа Зигизмундса Залманиса с сообщением об этой печальной новости, опубликовала РГ.

Причина смерти актера не уточняется. Педагог по актерскому мастерству и его близкий друг Елена Борзова призналась, что он тяжело болел, почти не вставал, ноги отказывали. Из-за проблем со здоровьем Арнис Лицитис не выходил из дома, пишет StarHit.

Арнис Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге. В 1970-м окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории имени Я. Витола. Служил в нескольких театрах: Рижском академическом театре драмы, Валмиерском драматическом театре, Рижском театре юного зрителя, Рижском русском драматическом театре.

Фильмография актера насчитывает больше 120 ролей в кино и сериалах. Одни из самых известных - "Русь изначальная", "Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь", "Богач, бедняк", "Мираж", "Страшное лето", "Воры в законе", "Узник замка Иф", "Мужской сезон: Бархатная революция", "Долгая дорога в дюнах", "Каменская", "Возвращение Турецкого", "Диверсант".

Он всегда играл свои роли без посторонней озвучки - это был практически единственный латышский актер, который говорил по-русски без акцента.