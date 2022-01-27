Суд вернул права на квартиру членам семьи Алексея Баталова

13:40 27.01.2022

Суд кассационной инстанции подтвердил законность судебных актов, принятых в защиту нарушенных жилищных прав семьи народного артиста СССР Алексея Баталова.

Судьи с учетом позиции представителя Генпрокуратуры отклонили жалобу актрисы Натальи Дрожжиной на судебные решения по данному гражданскому делу. «Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения судебные акты по иску прокуратуры ЦАО г. Москвы в интересах Марии Баталовой о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, применении последствий недействительности сделок», — передает Интерфакс.

Исходя из этого, суд согласился с доводами прокурора, что договоры пожизненного содержания с иждивением заключены под влиянием обмана. Исполнение вступившего в законную силу судебного решения находится на контроле прокуратуры Москвы. Адвокат семьи Баталовых отметил, что теперь можно переоформить квартиры на дочь покойного актера Марию.