Иван Охлобыстин не поддержал соратников по партии из-за заражения COVID-19

13:19 28.01.2022

Иван Охлобыстин сообщил, что заразился коронавирусом.

Актер и писатель подтвердил, что у него выявили COVID-19. Об этом он рассказал в пятницу, 28 января, в своем видеообращении к участникам мероприятия в честь объединения партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».

«Уважаемые соратники по партии "Справедливая Россия — Патриоты России — За правду", я хочу всех вас поздравить с юбилеем образования нашей политической силы и пожелать в первую очередь здоровья. Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», — сказал Охлобыстин.