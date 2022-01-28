Иван Охлобыстин не поддержал соратников по партии из-за заражения COVID-19

Иван Охлобыстин не поддержал соратников по партии из-за заражения COVID-19

Иван Охлобыстин сообщил, что заразился коронавирусом.

Актер и писатель подтвердил, что у него выявили COVID-19. Об этом он рассказал в пятницу, 28 января, в своем видеообращении к участникам мероприятия в честь объединения партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».

«Уважаемые соратники по партии "Справедливая Россия — Патриоты России — За правду", я хочу всех вас поздравить с юбилеем образования нашей политической силы и пожелать в первую очередь здоровья. Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», — сказал Охлобыстин.

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