Умер режиссер, сценарист и драматург Виктор Мережко

23:31 30.01.2022

Народный артист России, режиссер, актер и автор сценариев более 50 фильмов Виктор Мережко умер на 85-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области. Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1968 году по специальности кинодраматург.

По сценариям Виктора Мережко было снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, среди них такие известные картины, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Здравствуй и прощай», «Трын-трава», «Уходя - уходи».