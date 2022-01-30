Умер режиссер, сценарист и драматург Виктор Мережко

Народный артист России, режиссер, актер и автор сценариев более 50 фильмов Виктор Мережко умер на 85-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области. Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1968 году по специальности кинодраматург. 

По сценариям Виктора Мережко было снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, среди них такие известные картины, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Здравствуй и прощай», «Трын-трава», «Уходя - уходи».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 30.01.2022, 23:52
    Гость: Влад

    Вечная память, как и Куравлеву!
    Не отметили в заметке важный факт о Мережко: он был ярым противником принудительной вакцинации, о чем говорил, в частности, на Царьграде.

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