Умер режиссер, сценарист и драматург Виктор Мережко
Народный артист России, режиссер, актер и автор сценариев более 50 фильмов Виктор Мережко умер на 85-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.
Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области. Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1968 году по специальности кинодраматург.
По сценариям Виктора Мережко было снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, среди них такие известные картины, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Здравствуй и прощай», «Трын-трава», «Уходя - уходи».
Комментарии читателей Оставить комментарий
«Кинопанорама». Та самая. Жаль. Жаль. Жаль.
Вечная память, хороший мужик был
Вечная память, как и Куравлеву!
Не отметили в заметке важный факт о Мережко: он был ярым противником принудительной вакцинации, о чем говорил, в частности, на Царьграде.