20:06 4.02.2022

На данный момент, удивить любителей сериалов не так-то просто, ведь с каждым годом появляется все больше и больше новинок в сфере киноиндустрии.

К сожалению, мы можем наблюдать немного скептическое отношение к российскому кинематографу со стороны критиков и простых обывателей. Но несмотря на это, поисковой запрос «русские сериалы 2022 смотреть онлайн бесплатно» является одним из самых популярных запросов. Тем не менее, спешим рассказать новый сериал под названием «Цыпленок жареный», завоевавший одобрение со стороны кинозрителей по всей России. Премьера сериала от режиссера Елены Николаевой состоялась 31 января 2022 года.

Сюжет кинокартины

Действие происходит весной 1921 года. В связи с введением Новый экономической политики (НЭП), максимально реформируется общество обескровленного войнами и недавней революцией Петрограда. Внезапно на улицах города появляются прилично одетые граждане, кажется, что жизнь бьет ключом. Но помимо процветающих и пылающих благополучием людей, на улицах города появляются гопники, цель которых – поскорее отнять деньги новообразовавшейся буржуазии. Гопники наводят суету на город, магазины грабятся каждые два часа. ЧК не справляется, поэтому на защиту нэпменов встает криминалитет Петрограда, глава которого Дядя Коля. Однако, не все граждане согласны на такую защиту, поэтому Дяде Коле приходится отправить свои боевые отряды. Самый известный и продуктивный из них — банда Роди, бывшего анархиста, пижона и сердцееда, северного Бени Крика.

Главные роли

В сериале «Цыпленок жареный» зрители смогут наблюдать следующих актеров:

Никита Волков, Максим Белбородов, Анастасия Уколова, Любовь Аксёнова, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Ирина Пегова, Ангелина Миримская, Алексей Вертков, Александр Яценко, Павел Трубинер, Фёдор Лавров

