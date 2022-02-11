Актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни

11:50 11.02.2022

10 февраля в возрасте 40 лет ушла из жизни актриса Евгения Брик. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Катерина Гордеева.

"Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности.

У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра", - написала она.

Представитель ее супруга подтвердил эту печальную новость. "Это правда, - сказал ТАСС источник в окружении Валерия Тодоровского. - Деталей не знаю пока. Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был с ней. Не коронавирус".

Евгения Брик знакома российским зрителям по сериалам "Оттепель", "Марш Турецкого", "Каменская", по фильмам "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Елки".