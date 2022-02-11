Актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни
10 февраля в возрасте 40 лет ушла из жизни актриса Евгения Брик. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Катерина Гордеева.
"Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности.
У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра", - написала она.
Представитель ее супруга подтвердил эту печальную новость. "Это правда, - сказал ТАСС источник в окружении Валерия Тодоровского. - Деталей не знаю пока. Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был с ней. Не коронавирус".
Евгения Брик знакома российским зрителям по сериалам "Оттепель", "Марш Турецкого", "Каменская", по фильмам "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Елки".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нам то какое дело до граждан США?
То-ли дело наша Омская амбулатория
Ну так где ещё проживать потомкам киевского ювелира Евгения Абрамовича Крейна.
Все хотят работать в штатах!!!!! Шо, там не заработать?
Поравалильщики говорят там хорошо. Все туда хотят ничегонеделать. Вот прям дождь из золотых слитков там идёт? А если град то бриллиантовый?