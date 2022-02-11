Актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни

10 февраля в возрасте 40 лет ушла из жизни актриса Евгения Брик. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Катерина Гордеева. 

"Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности.
У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра", - написала она.

Представитель ее супруга подтвердил эту печальную новость. "Это правда, - сказал ТАСС источник в окружении Валерия Тодоровского. - Деталей не знаю пока. Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был с ней. Не коронавирус".

Евгения Брик знакома российским зрителям по сериалам "Оттепель", "Марш Турецкого", "Каменская", по фильмам "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Елки".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 11.02.2022, 13:03
    Гость: Круто?

    Поравалильщики говорят там хорошо. Все туда хотят ничегонеделать. Вот прям дождь из золотых слитков там идёт? А если град то бриллиантовый?

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