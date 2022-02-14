«Союзмультфильм» прекратит снимать новые версии советских мультфильмов

«Союзмультфильм» прекратит снимать новые версии советских мультфильмов

«Союзмультфильм» впредь откажется от идеи переосмысления советских классических мультфильмов.

Последним таким опытом стал новый анимационный сериал «Ну, погоди!», вышедший в декабре 2021 года. «Подобных ребутов мы больше делать не будем – за исключением «Умки» в 2D-технике, который мы делаем в партнерстве с Okko. Всё остальное будет производиться по мотивам наших собственных франшиз – например, в этом году мы выпустим «Золотой улей» - спин-офф сериала «Тайны медовой долины», - сказала в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика» глава студии Юлиана Слащева.

Она также прокомментировала критику в адрес студии из-за выпуска продолжений мультсериалов «Простоквашино» и «Ну, погоди!»: первый из них хоть и критиковался, собрал 25 миллионов просмотров, а во втором весь негатив зрителей излился на трейлер. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.02.2022, 10:47
    Гость: вообще то

    В российском т.н."искусстве" сплошной копирайт или пошлятина . В кинематографе , вообще, сплошная голливудизация и скудоумие с пошлятиной .

  2. 14.02.2022, 10:32
    Гость: В вашем сообшении

    Не мешало бы слова "застой", "коммунистическая диктатура" взять в кавычки. И нынешние "достижения" "свободы", "прогресса" и "демократии" это убедительно доказывают. Только отмороженный безмозглый дурак может сейчас всерьёз говорить о тех временах используя слова "диктатура" или "застой" без кавычек.

  3. 14.02.2022, 10:27
    Гость: Нвнешние

    "Мультипликаторы" и в подмётки не годяться советским. Они мечтают на реальной популярности и душевности советских мультфильмов протащить свою ущербную и слабо маскируемую жажду рвачества и наживы. Но зритель то не дурак и понимает этих бездарей, если не умом то душой. Когда нет таланта, ума, вдохновения, это не заменишь убогим подражанием и копированием достижений великих творцов прошлого. Убогость она и в Африке убогость.

  4. 14.02.2022, 10:01
    Гость: Сергей

    А я собирался на лето ездить туда собирался.
    С 2014 г в Крым езжу- хотя и не собирался.
    Пенсия -тоже нет, как и обещано в 2012 г достойная.
    Оттуда везу два-три мула по десять сундуков, персиков,апельсинов.

  5. 14.02.2022, 09:40
    Гость: Парацельс

    В брежневском застое в коммунистической диктатуре снимали шедевры один за другим, а сейчас одна сплошная порнуха))

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