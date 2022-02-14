«Союзмультфильм» прекратит снимать новые версии советских мультфильмов
«Союзмультфильм» впредь откажется от идеи переосмысления советских классических мультфильмов.
Последним таким опытом стал новый анимационный сериал «Ну, погоди!», вышедший в декабре 2021 года. «Подобных ребутов мы больше делать не будем – за исключением «Умки» в 2D-технике, который мы делаем в партнерстве с Okko. Всё остальное будет производиться по мотивам наших собственных франшиз – например, в этом году мы выпустим «Золотой улей» - спин-офф сериала «Тайны медовой долины», - сказала в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика» глава студии Юлиана Слащева.
Она также прокомментировала критику в адрес студии из-за выпуска продолжений мультсериалов «Простоквашино» и «Ну, погоди!»: первый из них хоть и критиковался, собрал 25 миллионов просмотров, а во втором весь негатив зрителей излился на трейлер.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В российском т.н."искусстве" сплошной копирайт или пошлятина . В кинематографе , вообще, сплошная голливудизация и скудоумие с пошлятиной .
Не мешало бы слова "застой", "коммунистическая диктатура" взять в кавычки. И нынешние "достижения" "свободы", "прогресса" и "демократии" это убедительно доказывают. Только отмороженный безмозглый дурак может сейчас всерьёз говорить о тех временах используя слова "диктатура" или "застой" без кавычек.
"Мультипликаторы" и в подмётки не годяться советским. Они мечтают на реальной популярности и душевности советских мультфильмов протащить свою ущербную и слабо маскируемую жажду рвачества и наживы. Но зритель то не дурак и понимает этих бездарей, если не умом то душой. Когда нет таланта, ума, вдохновения, это не заменишь убогим подражанием и копированием достижений великих творцов прошлого. Убогость она и в Африке убогость.
А я собирался на лето ездить туда собирался.
С 2014 г в Крым езжу- хотя и не собирался.
Пенсия -тоже нет, как и обещано в 2012 г достойная.
Оттуда везу два-три мула по десять сундуков, персиков,апельсинов.
В брежневском застое в коммунистической диктатуре снимали шедевры один за другим, а сейчас одна сплошная порнуха))