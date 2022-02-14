«Союзмультфильм» прекратит снимать новые версии советских мультфильмов

08:40 14.02.2022

«Союзмультфильм» впредь откажется от идеи переосмысления советских классических мультфильмов.

Последним таким опытом стал новый анимационный сериал «Ну, погоди!», вышедший в декабре 2021 года. «Подобных ребутов мы больше делать не будем – за исключением «Умки» в 2D-технике, который мы делаем в партнерстве с Okko. Всё остальное будет производиться по мотивам наших собственных франшиз – например, в этом году мы выпустим «Золотой улей» - спин-офф сериала «Тайны медовой долины», - сказала в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика» глава студии Юлиана Слащева.

Она также прокомментировала критику в адрес студии из-за выпуска продолжений мультсериалов «Простоквашино» и «Ну, погоди!»: первый из них хоть и критиковался, собрал 25 миллионов просмотров, а во втором весь негатив зрителей излился на трейлер.