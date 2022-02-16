Названы ведущие церемонии вручения премии «Оскар»
Американская киноакадемия объявила, что ведущими 94-й церемонии вручения премии "Оскар" станут актрисы Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс.
Они станут первыми ведущими церемонии после трехлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19.
Холл, Шумер и Сайкс - американские актрисы, специализирующиеся на комедийном жанре.
На награду в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" претендует работа российского режиссера Антона Дьякова "Боксбалет".
Церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар" пройдет 27 марта 2022 года на сцене домашнего кинотеатра киноакадемии Dolby Theatre в Голливуде.
Комментарии читателей Оставить комментарий