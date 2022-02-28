Скончался ведущий «Встречи с песней» Виктор Татарский

Скончался ведущий «Встречи с песней» Виктор Татарский

Виктор Татарский скончался на 83-м году жизни 27 февраля.

Журналист с 1967 года вел программу «Встреча с песней» на «Радио России», которое сообщило о его кончине. «Настоящий символ отечественного радиовещания. Человек, без которого трудно представить «Радио России». Виктор Татарский работал до последнего дня», — говорится в сообщении радиостанции.

Виктор Татарский родился в 1939 году в Ленинграде, пережил блокаду. Окончил Театральное училище имени М.С.Щепкина, пройдя обучение у Игоря Ильинского и Михаила Царёва.

С 1967 года, начиная с седьмого выпуска, Татарский бессменно вёл передачу «Встреча с песней», автором которой одновременно являлся. До 1996 года выступал с художественным чтением, записал 15 актёрских сольных чтецких программ, среди которых «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Дом на набережной» Юрия Трифонова и др. Он также участвовал в дубляже и озвучке фильмов «Восемь с половиной», «Амаркорд», «Кабаре», «Время выбрало нас», «Родственный обмен» и др. Был членом жюри «Национальной радиопремии» (Медиасоюза). В 1988 году удостоился звания Заслуженный артист РСФСР, а в 2012-м – Народный артист России. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.02.2022, 12:12
    Гость: Зоя

    "Встреча с песней" - прекрасная передача на все времена!
    Царство Небесное и вечный покой рабу Божию Виктору.

  2. 28.02.2022, 11:22
    Гость: А.К.

    Ещё в семидесятых годах слушал его передачи "Запишите на ваш магнитофон". Последние годы слушал каждую вторую и четвёртую субботу месяца "Встречу с песней". Это наша история. Очень жаль.

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