Российское кино за рубежом переориентируется на Китай и Латинскую Америку

14:03 1.03.2022

Минкульт РФ и «Роскино» собираются изменять подход к продвижению российского кино за рубежом.

По оценке экспертов, российский контент может столкнуться с проблемами, но Китай и Латинская Америка остаются ключевыми рынками. «В настоящих обстоятельствах мы совместно с индустрией и Министерством культуры проводим консультации и рассматриваем различные варианты переформатирования международной деятельности и присутствия российской индустрии на зарубежных рынках», — приводит РБК сообщение «Роскино».

Главред «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев, комментируя перспективы индустрии в связи с текущей геополитической обстановкой, допустил проблемы у российского кино на международных рынках из-за государственного финансирования большинства проектов.

«В Европе и США возможны репутационные риски у кинокомпаний. Российский контент, к сожалению, превращается в токсичный актив. Однако ключевые рынки для российского кино в данный момент — Китай и Латинская Америка. Есть отдельные проекты, которые выстреливали на некоторых западных рынках, но это точечные истории. Систематического экспорта кинопродукции в эти страны у нас де-факто до сих пор нет, в основном в Европу идет артпродукт — например, фильмы Кирилла Серебренникова и Андрея Звягинцева», — отметил Нечаев.

