Российское кино за рубежом переориентируется на Китай и Латинскую Америку
Минкульт РФ и «Роскино» собираются изменять подход к продвижению российского кино за рубежом.
По оценке экспертов, российский контент может столкнуться с проблемами, но Китай и Латинская Америка остаются ключевыми рынками. «В настоящих обстоятельствах мы совместно с индустрией и Министерством культуры проводим консультации и рассматриваем различные варианты переформатирования международной деятельности и присутствия российской индустрии на зарубежных рынках», — приводит РБК сообщение «Роскино».
Главред «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев, комментируя перспективы индустрии в связи с текущей геополитической обстановкой, допустил проблемы у российского кино на международных рынках из-за государственного финансирования большинства проектов.
«В Европе и США возможны репутационные риски у кинокомпаний. Российский контент, к сожалению, превращается в токсичный актив. Однако ключевые рынки для российского кино в данный момент — Китай и Латинская Америка. Есть отдельные проекты, которые выстреливали на некоторых западных рынках, но это точечные истории. Систематического экспорта кинопродукции в эти страны у нас де-факто до сих пор нет, в основном в Европу идет артпродукт — например, фильмы Кирилла Серебренникова и Андрея Звягинцева», — отметил Нечаев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сериалы про распил бюджета будут очень популярны
А чего, давайте. Сам долго жил в Китае. Мультик Маша и Медведь у них в топах просмотров, вся страна по нему тащится)
"Есть отдельные проекты, которые выстреливали на некоторых западных рынках, но это точечные истории."
Автор, о чем тогда рыдания?
"Систематического экспорта кинопродукции в эти страны у нас де-факто до сих пор нет, в основном в Европу идет артпродукт — например, фильмы Кирилла Серебренникова и Андрея Звягинцева», — отметил Нечаев."
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Этих двух копрофагов давно пора наладить на зону лет на 10 каждого шить варежки.
Это так называемое кино давно уже никто не смотрит.