Фильмография Алексея Балабанова выйдет в повторный прокат

Фильмография Алексея Балабанова выйдет в повторный прокат

Культовые ленты Алексея Балабанова и другие кинохиты прошлых лет выпустят в повторный прокат российские кинотеатры.

Для просмотра на экранах будут доступны все части популярной драмы Балабанова «Брат» и «Брат 2», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Кроме того, в кинопрокат выйдут и другие фильмы, снятые Балабановым — это комедия «Жмурки», драмы «Про уродов и людей», «Морфий», «Я тоже хочу», «Мне не больно» и «Кочегар». В этом списке отсутствует «Груз 200», который не предназначен для массового зрителя из-за специфики некоторых сцен.

Кроме того, с 7 апреля в повторный прокат выйдет «Салют-7» Клима Шипенко. Перевыпуск на широкие экраны коснется известных российских мультфильмов производства студии «Мельница»: «Алеша Попович и Тугарин змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»,  

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