Берлинале исключил российскую делегацию из участия в смотре

Берлинале исключил российскую делегацию из участия в смотре

Берлинский международный кинофестиваль заявил об исключении российских ведомств, делегаций, лиц, поддерживающих Кремль, от участия в форуме в связи со спецоперацией на Украине.

При этом независимые участники из России могут принимать участие в смотре. Об их изоляции по национальному признаку «не может быть и речи» - «слишком часто в их работах содержится критика соответствующих режимов».

«Таким образом, Берлинале однозначно выступает против общего бойкота культурных произведений на основании их происхождения, поскольку это также подавит многие критические голоса. И миру нужны эти критические голоса. Другое дело – исключить официальное государство и в данном случае российские ведомства или делегации, а также лиц, поддерживающих режим, от участия в Берлинале», - говорится в заявлении.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.03.2022, 17:36
    Гость: Капитан Очевидность

    В 1936 году все те страны, которые сегодня шельмуют Россию, с радостью и упоением прыгали и бегали на Олимпийских играх в фашисткой Германии 1936 года.
    И эти *** смеют нас еще куда-то не пускать?
    Пусть идут лесом со своими местечковыми конкурсами, которые к искусству давно не имеют никакого отношения.

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