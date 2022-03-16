Берлинале исключил российскую делегацию из участия в смотре

16:13 16.03.2022

Берлинский международный кинофестиваль заявил об исключении российских ведомств, делегаций, лиц, поддерживающих Кремль, от участия в форуме в связи со спецоперацией на Украине.

При этом независимые участники из России могут принимать участие в смотре. Об их изоляции по национальному признаку «не может быть и речи» - «слишком часто в их работах содержится критика соответствующих режимов».

«Таким образом, Берлинале однозначно выступает против общего бойкота культурных произведений на основании их происхождения, поскольку это также подавит многие критические голоса. И миру нужны эти критические голоса. Другое дело – исключить официальное государство и в данном случае российские ведомства или делегации, а также лиц, поддерживающих режим, от участия в Берлинале», - говорится в заявлении.