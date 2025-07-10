Психотриллер «В плену страха» выйдет в российский прокат осенью

16:45 10.07.2025

С 4 сентября 2025 года в кинотеатрах России стартует показ психологического триллера «В плену страха» (The Occupant) — полнометражного дебюта голландского режиссёра Хьюго Кейзера. Лента впервые была представлена в июне на фестивале SXSW London и получила положительные отзывы критиков.

Главную роль исполнила британская актриса Элла Балинска, также выступившая сопродюсером фильма. Её героиня, геолог Эбби Бреннан, оказывается в одиночестве после крушения вертолёта в горах Грузии. Единственной её связью с внешним миром становится голос таинственного спасателя (его озвучивает Роб Делани), но с развитием сюжета девушка начинает подозревать, что за радиосвязью скрывается нечто зловещее. В это же время окружающая природа начинает вести себя всё более странно.

Съёмки картины проходили в реальных локациях грузинских гор. Оператор Робби ван Брюссель с помощью выразительной визуальной стилистики усилил ощущение изоляции и тревоги, пронизывающих повествование. Над фильмом работали продюсерские компании Revolver Amsterdam и The Electric Shadow Company.

Фильм был высоко оценён на фестивале: издание The Upcoming отметило «гипнотическую игру Балинска», а критики Rotten Tomatoes похвалили неожиданное жанровое сочетание — от напряжённого триллера выживания до философской притчи.

«В плену страха» выходит в российский прокат осенью и обещает стать одной из самых обсуждаемых психологических премьер года.