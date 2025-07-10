Психотриллер «В плену страха» выйдет в российский прокат осенью

С 4 сентября 2025 года в кинотеатрах России стартует показ психологического триллера «В плену страха» (The Occupant) — полнометражного дебюта голландского режиссёра Хьюго Кейзера. Лента впервые была представлена в июне на фестивале SXSW London и получила положительные отзывы критиков.

Главную роль исполнила британская актриса Элла Балинска, также выступившая сопродюсером фильма. Её героиня, геолог Эбби Бреннан, оказывается в одиночестве после крушения вертолёта в горах Грузии. Единственной её связью с внешним миром становится голос таинственного спасателя (его озвучивает Роб Делани), но с развитием сюжета девушка начинает подозревать, что за радиосвязью скрывается нечто зловещее. В это же время окружающая природа начинает вести себя всё более странно.

Съёмки картины проходили в реальных локациях грузинских гор. Оператор Робби ван Брюссель с помощью выразительной визуальной стилистики усилил ощущение изоляции и тревоги, пронизывающих повествование. Над фильмом работали продюсерские компании Revolver Amsterdam и The Electric Shadow Company.

Фильм был высоко оценён на фестивале: издание The Upcoming отметило «гипнотическую игру Балинска», а критики Rotten Tomatoes похвалили неожиданное жанровое сочетание — от напряжённого триллера выживания до философской притчи. 

«В плену страха» выходит в российский прокат осенью и обещает стать одной из самых обсуждаемых психологических премьер года.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Сергей Черняховский: «За что мы не любим Америку – понятно и очевидно. Интереснее то, за что ее можно любить»
Больше, ещё больше – налогов, сборов и прочих поборов. Чиполлино отдыхает!
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Ситуация критическая. Росстат засекретил данные по демографии в стране
© KM.RU, Алексей Белкин
КПРФ утвердила смену официального названия партии
Избранное
«Экспо-1967: как Жаклин Кеннеди любовалась советскими "галошами"»
«Взятки ветром надуло»: чиновников освободят от наказаний за коррупцию
Изометрическая гимнастика – простота плюс эффективность
Мясо из пробирки впервые разрешили для употребления на государственном уровне
Вирус не пройдет: что ждет российских солдат на весеннем призыве
Механический пес (Дельфин) «Benzin» (компакт-кассета)
Гарик Сукачев, 12 июля, Summer Stage
Илья Кнабенгоф («Пилот»): «Музыка в России стала безвкусным фуфлом для утехи бессердечных»
Нате-ка «Оптимальный бюст»
На «Органных вечерах в Кусково» сыграли сонату Шуберта для забытого инструмента
Новые людоедские фантазии от Зе-команды
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации