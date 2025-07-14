Умер режиссер Александр Митта
Народный артист России, кинорежиссер Александр Митта скончался на 93-м году жизни, сообщил его помощник Геннадий Иванов.
"Евгений (сын режиссера - ред.) опубликовал пост о том, что Александр Наумович скончался сегодня", - сказал Иванов "Интерфаксу".
Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил инженерно-строительный факультет МИСИ имени В. В. Куйбышева (1955), работал графиком-карикатуристом в юмористических и литературно-художественных журналах. В 1960 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа.
Среди его режиссерских работ такие картины, как "Друг мой, Колька!", "Звонят, откройте дверь", "Точка, точка, запятая", "Гори, гори, моя звезда", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", "Экипаж", "Граница. Таежный роман" и другие.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и говорит о пользе трезвого образа жизни.
" Вот и стали мы на год взрослей..." // Один их последних могикан.
...имеет значение: конструктив вóт откуда берётся.
Ц.Н.!
-не скажу, что и сам ярый поклонник всего его творчества, но все\же отдайте должное за благое: "Звонят, откройте дверь", "Без страха и упрека", "Гори гори моя звезда", "Сказ про ..арапа женил", "Сказка странствий";
-нынешний, замечу, к\ф на это не сподобится /не способен/
-весьма достойные работы
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-мир и покой Вам, Александр Наумович
-мои соболезнования родным и близким
О это ну ооочень большая потеря для еврейской диаспоры. Титаны постепенно уходят, а молодые все рубят бабло в "этой стране" и некому уже двигать российскую "культуру".