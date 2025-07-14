Умер режиссер Александр Митта

10:36 14.07.2025

Народный артист России, кинорежиссер Александр Митта скончался на 93-м году жизни, сообщил его помощник Геннадий Иванов.

"Евгений (сын режиссера - ред.) опубликовал пост о том, что Александр Наумович скончался сегодня", - сказал Иванов "Интерфаксу".

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил инженерно-строительный факультет МИСИ имени В. В. Куйбышева (1955), работал графиком-карикатуристом в юмористических и литературно-художественных журналах. В 1960 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа.

Среди его режиссерских работ такие картины, как "Друг мой, Колька!", "Звонят, откройте дверь", "Точка, точка, запятая", "Гори, гори, моя звезда", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", "Экипаж", "Граница. Таежный роман" и другие.