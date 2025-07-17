«Беловежская пуща»: первый анимационный фильм от ИИ выходит в России

21 августа в российских кинотеатрах стартует показ анимационного фильма «Беловежская пуща (Зубр Бублик и большой побег)». Картина, уже вышедшая в Беларуси в начале года, представляет собой приключенческую комедию с элементами фэнтези и ориентирована на семейную аудиторию.

Главные герои — подросток Дима, его новая подруга Алеся и зубр по кличке Бублик — отправляются в магическую Беловежскую пущу на поиски волшебного дерева желаний. В процессе им предстоит не только узнать цену настоящей дружбе, но и вступить в борьбу за сохранение природы, противостоя бандитам, вырубающим лес.

Мультфильм стал первым в мире полнометражным анимационным проектом, визуально полностью созданным с помощью нейросетей. Исключение составляют только сценарий, озвучка и финальный монтаж. Визуальную часть разработали всего за 2,5 месяца при участии более 100 нейросетевых решений IT-компании X-Labs Inc. При этом бюджет оказался значительно ниже, чем у классической анимации.

Белорусские зрители положительно оценили работу студии Arteki: отметили добрый сюжет, юмор и реалистичного зубра. За первый уикенд в белорусском прокате фильм посмотрели более 10 тысяч человек.

Проект вызвал интерес не только у детской аудитории, но и у взрослых благодаря экологической тематике и акценту на белорусскую культуру. Вдохновением для сюжета стала одноимённая песня «Беловежская пуща».

Прокат в России осуществляет компания СБ ФИЛЬМ. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Единственный в РФ авианосец «Адмирал Кузнецов» могут сдать на металлолом
Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики
© KM.RU
В России предложили ужесточить допуск к вождению людей старше 60 лет
Борис Акунин © KM.RU, Филипп Киреев
Писателя Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
Избранное
7 советов для веселой уборки с детьми
Несколько теннисистов снялись с турнира в Софии
«КняZz» выступил с актерами сериала «Король и Шут»
Аберрация «Панк-рок ржавых окраин»
«Подписание Союзного договора было последним событием в деятельности величайшего реформатора в истории нашей страны - Ленина»
«В Африке куча болезней»: Роспотребнадзор поспешил с объявлением «безопасных» авианаправлений
Самое страшное место на Земле: как калечат детей на телеконкурсках
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть вторая
Кинопремьера «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца»: «Сумерки» для хипстеров
Как научиться спать и высыпаться? Честный разговор
Ситуация в Донецке на начало июня: проблемы с водой и обстрелы ВСУ
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации