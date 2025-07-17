«Беловежская пуща»: первый анимационный фильм от ИИ выходит в России

12:33 17.07.2025

21 августа в российских кинотеатрах стартует показ анимационного фильма «Беловежская пуща (Зубр Бублик и большой побег)». Картина, уже вышедшая в Беларуси в начале года, представляет собой приключенческую комедию с элементами фэнтези и ориентирована на семейную аудиторию.

Главные герои — подросток Дима, его новая подруга Алеся и зубр по кличке Бублик — отправляются в магическую Беловежскую пущу на поиски волшебного дерева желаний. В процессе им предстоит не только узнать цену настоящей дружбе, но и вступить в борьбу за сохранение природы, противостоя бандитам, вырубающим лес.

Мультфильм стал первым в мире полнометражным анимационным проектом, визуально полностью созданным с помощью нейросетей. Исключение составляют только сценарий, озвучка и финальный монтаж. Визуальную часть разработали всего за 2,5 месяца при участии более 100 нейросетевых решений IT-компании X-Labs Inc. При этом бюджет оказался значительно ниже, чем у классической анимации.

Белорусские зрители положительно оценили работу студии Arteki: отметили добрый сюжет, юмор и реалистичного зубра. За первый уикенд в белорусском прокате фильм посмотрели более 10 тысяч человек.

Проект вызвал интерес не только у детской аудитории, но и у взрослых благодаря экологической тематике и акценту на белорусскую культуру. Вдохновением для сюжета стала одноимённая песня «Беловежская пуща».

Прокат в России осуществляет компания СБ ФИЛЬМ.