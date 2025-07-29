Пиратство нанесло киноиндустрии РФ ущерб в 1,7 млрд рублей за полгода
За первые шесть месяцев 2025 года российская киноотрасль столкнулась с крупными финансовыми потерями из-за интернет-пиратства.
Согласно предварительным оценкам специалистов, ущерб превысил 1,6 млрд рублей, что составляет более половины от совокупного оборота теневого видеоконтент-рынка за весь 2024 год — около 3 млрд рублей. Эти данные подтверждают: уровень нелегального распространения фильмов и сериалов в цифровой среде остается стабильно высоким.
Одновременно фиксируется резкий рост числа новых пиратских источников. В первом полугодии 2025 года количество подобных ссылок увеличилось на 30–35% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Несмотря на активную работу правоохранительных органов и IT-платформ по блокировке ресурсов, нарушающих авторские права, теневой сегмент продолжает развиваться. Пиратские группы применяют технически сложные схемы: открывают новые сайты, используют автоматизированные системы создания «зеркал», задействуют CDN-сети для ускоренной доставки контента и обхода блокировок.
Как сообщает издание «Известия», по итогам 2024 года было заблокировано 12,5 миллиона единиц пиратского контента — это на 42% больше, чем в 2023-м.
По словам председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрея Кричевского, тенденция к росту сохраняется и в 2025 году. При этом даже улучшение механизмов блокировки и снижение доходности пиратских платформ пока не позволяют существенно снизить общий уровень угроз. Убытки киноиндустрии продолжают оставаться ощутимыми.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так называемые "авторские права" это избретение американских евреев для защиты их интересов в голливуде прежде всего.
Это попытка натянуть нормы 19го века на 21й век.. - тотальные бред и систематическое нарушение прав людей.
Ну вот к примеру, если вы купили видеодиск в сша - вам Запрещено его смотреть в рф.. Вы за него заплатили, он у вас в руках, а проигрывать вам его нельзя.. вы "пират" если обойдете запрет.
Это абсурд и потому все эти дебильные законы никто не соблюдает и соблюдает не будет соблюдать никогда.
Это тупая попытка силового продавливанию интересов конкретной группы - как вся тн политика.
Проблема вознаграждения авторов есть, но то что происходит не лезет ни в какие ворота.
Если вы не хотите что-бы вас копировали - не публикуйте и вопрос закрыт.
какое пиратство?!! Вы ничего не попутали? Да мне заплати, я всё равно эту лабуду смотреть не буду.
А ты прям спец и по плотинам, и по водоводам...
Умнее всех - и следаков, и прокуратуры...
А ведь по существу ты сам конкретно ничего не знаешь. Лишь ползаешь по сети и там подхватил слушок, там чего-то подсмотрел. А потом собрал все в кучку и вознегодовал.
При Сталине на подобных была статья - провокаторство и распространение слухов, жаль, что отменили.
А разве есть что смотреть, в т.н. киноиндустрии РФ?
Сумма, конечно, может кого-то впечатлить, но не тех, кто помнит, что 300+ млрд ЗВР РФ - "это копейки, ничего не значащие!".
На соседней теме "«Грязный след Тимура Иванова». Кто украл воду Донбасса?" агитпроповцы хором кричат, что гламурный енерал ничего и не украл со строительства, когда брался построить своими карманными компаниями водовод за 70 млрд, в итоге стоимость ушла за 200 млрд, а в итоге водовод так и работает в аварийном режиме, поскольку там из-за "экономии" перманентные течи, и на ликвидации этих перманентных аварий идут перманентные расходы бюджетных средств.
Прошлым летом в Орске прорвало свежепостроенную плотину, которую "грызуны разрушили", ущерб от наводнения составил около 227 миллионов доларей - следственные органы за год так и не обнаружили преступной составляющей в действиях грызунов.
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Перечислять можно долго, но понятно и на этих примерах:
Какие-то странные приоритеты в РФ у контролирующих, следственных и прочих государственных органов РФ!