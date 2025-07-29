Пиратство нанесло киноиндустрии РФ ущерб в 1,7 млрд рублей за полгода

09:10 29.07.2025

За первые шесть месяцев 2025 года российская киноотрасль столкнулась с крупными финансовыми потерями из-за интернет-пиратства.

Согласно предварительным оценкам специалистов, ущерб превысил 1,6 млрд рублей, что составляет более половины от совокупного оборота теневого видеоконтент-рынка за весь 2024 год — около 3 млрд рублей. Эти данные подтверждают: уровень нелегального распространения фильмов и сериалов в цифровой среде остается стабильно высоким.

Одновременно фиксируется резкий рост числа новых пиратских источников. В первом полугодии 2025 года количество подобных ссылок увеличилось на 30–35% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Несмотря на активную работу правоохранительных органов и IT-платформ по блокировке ресурсов, нарушающих авторские права, теневой сегмент продолжает развиваться. Пиратские группы применяют технически сложные схемы: открывают новые сайты, используют автоматизированные системы создания «зеркал», задействуют CDN-сети для ускоренной доставки контента и обхода блокировок.

Как сообщает издание «Известия», по итогам 2024 года было заблокировано 12,5 миллиона единиц пиратского контента — это на 42% больше, чем в 2023-м.

По словам председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрея Кричевского, тенденция к росту сохраняется и в 2025 году. При этом даже улучшение механизмов блокировки и снижение доходности пиратских платформ пока не позволяют существенно снизить общий уровень угроз. Убытки киноиндустрии продолжают оставаться ощутимыми.