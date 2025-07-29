Пиратство нанесло киноиндустрии РФ ущерб в 1,7 млрд рублей за полгода

За первые шесть месяцев 2025 года российская киноотрасль столкнулась с крупными финансовыми потерями из-за интернет-пиратства.

Согласно предварительным оценкам специалистов, ущерб превысил 1,6 млрд рублей, что составляет более половины от совокупного оборота теневого видеоконтент-рынка за весь 2024 год — около 3 млрд рублей. Эти данные подтверждают: уровень нелегального распространения фильмов и сериалов в цифровой среде остается стабильно высоким.

Одновременно фиксируется резкий рост числа новых пиратских источников. В первом полугодии 2025 года количество подобных ссылок увеличилось на 30–35% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Несмотря на активную работу правоохранительных органов и IT-платформ по блокировке ресурсов, нарушающих авторские права, теневой сегмент продолжает развиваться. Пиратские группы применяют технически сложные схемы: открывают новые сайты, используют автоматизированные системы создания «зеркал», задействуют CDN-сети для ускоренной доставки контента и обхода блокировок.

Как сообщает издание «Известия», по итогам 2024 года было заблокировано 12,5 миллиона единиц пиратского контента — это на 42% больше, чем в 2023-м.

По словам председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрея Кричевского, тенденция к росту сохраняется и в 2025 году. При этом даже улучшение механизмов блокировки и снижение доходности пиратских платформ пока не позволяют существенно снизить общий уровень угроз. Убытки киноиндустрии продолжают оставаться ощутимыми.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.07.2025, 19:32
    Гость: Лом

    Так называемые "авторские права" это избретение американских евреев для защиты их интересов в голливуде прежде всего.
    Это попытка натянуть нормы 19го века на 21й век.. - тотальные бред и систематическое нарушение прав людей.
    Ну вот к примеру, если вы купили видеодиск в сша - вам Запрещено его смотреть в рф.. Вы за него заплатили, он у вас в руках, а проигрывать вам его нельзя.. вы "пират" если обойдете запрет.
    Это абсурд и потому все эти дебильные законы никто не соблюдает и соблюдает не будет соблюдать никогда.
    Это тупая попытка силового продавливанию интересов конкретной группы - как вся тн политика.
    Проблема вознаграждения авторов есть, но то что происходит не лезет ни в какие ворота.
    Если вы не хотите что-бы вас копировали - не публикуйте и вопрос закрыт.

  2. 29.07.2025, 19:03
    Гость: Наталия

    какое пиратство?!! Вы ничего не попутали? Да мне заплати, я всё равно эту лабуду смотреть не буду.

  3. 29.07.2025, 17:18
    Гость: Интернетному червю

    А ты прям спец и по плотинам, и по водоводам...
    Умнее всех - и следаков, и прокуратуры...
    А ведь по существу ты сам конкретно ничего не знаешь. Лишь ползаешь по сети и там подхватил слушок, там чего-то подсмотрел. А потом собрал все в кучку и вознегодовал.
    При Сталине на подобных была статья - провокаторство и распространение слухов, жаль, что отменили.

  5. 29.07.2025, 14:49
    Гость: ущерб превысил 1,6 млрд рублей

    Сумма, конечно, может кого-то впечатлить, но не тех, кто помнит, что 300+ млрд ЗВР РФ - "это копейки, ничего не значащие!".
    На соседней теме "«Грязный след Тимура Иванова». Кто украл воду Донбасса?" агитпроповцы хором кричат, что гламурный енерал ничего и не украл со строительства, когда брался построить своими карманными компаниями водовод за 70 млрд, в итоге стоимость ушла за 200 млрд, а в итоге водовод так и работает в аварийном режиме, поскольку там из-за "экономии" перманентные течи, и на ликвидации этих перманентных аварий идут перманентные расходы бюджетных средств.
    Прошлым летом в Орске прорвало свежепостроенную плотину, которую "грызуны разрушили", ущерб от наводнения составил около 227 миллионов доларей - следственные органы за год так и не обнаружили преступной составляющей в действиях грызунов.
    ...
    Перечислять можно долго, но понятно и на этих примерах:
    Какие-то странные приоритеты в РФ у контролирующих, следственных и прочих государственных органов РФ!

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Спровоцирует ли история разрыв польско-украинских отношений?
Макрон объявил о намерении Франции признать Палестину на Генассамблее ООН
Пятьдесят дней, которые разочаруют мир
© РИА Новости Алексей Даничев
В Санкт-Петербурге отменили мероприятия в честь Дня ВМФ России
Избранное
Фестиваля российского рока SNC 35 лет, 27-28 августа, Зеленый театр Парка Горького
Как тратят деньги победители лотерей: миф о крупных выигрышах и разоблачение «Столото»
«Отношение к социологии отчасти напоминает отношение к Кассандре: из-за заклятия Аполлона ей никто не верил»
Как обновить ванную комнату дешево, быстро и качественно? Советы от экспертов
Чайф «Слова на бумаге»
НЕ О.Н. «Live in Irkutsk»
MOSKWITCH и Аффинаж «Духота» (интернет-сингл)
«Мы должны признать, что наша малодетность – от трусости. Мы боимся, что дети помешают нам наслаждаться образом жизни "среднего класса"»
Кинопремьера «Красный Призрак»: как Неизвестный солдат супергероем стал
СтимфониЯ feat. План Ломоносова «Легенда о Коловрате» (интернет-сингл)
Борода Бабая «Улетай (Песня невольниц)»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации