Вуди Аллен и Эмир Кустурица объявлены хедлайнерами Московкой недели кино

С 23 по 27 августа столица примет Московскую международную неделю кино.

В рамках программы запланированы бесплатные кинопоказы, которые пройдут в сети «Москино», в кинотеатре «Художественный», а также в мобильном кинотеатре — кинозале на колесах, курсирующем по паркам и знаковым площадкам города. Кроме того, зрителей ждут благотворительный аукцион кинореквизита и традиционная «Ночь кино».

На мероприятие приедут представители киноиндустрии из Китая, ОАЭ, Бразилии, Франции, Египта и ряда других стран. Деловая программа будет включать более 30 сессий, посвящённых ключевым тенденциям развития мирового и российского кинематографа. В трех залах кинозавода «Москино» одновременно пройдут экспертные дискуссии и презентации международных проектов.

Среди хэдлайнеров мероприятия заявлены режиссеры Вуди Аллен и Эмир Кустурица, а также актер Марк Дакаскос.

С полной программой события можно ознакомиться на официальном сайте недели кино.

