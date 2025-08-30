Минпросвещения подготовило список фильмов, обязательных к изучению в школе
Министерство просвещения опубликовало список из ста фильмов, обязательных к просмотру в рамках школьной программы.
В дополнение к списку во все регионы страны направлены методические рекомендации по изучению произведений отечественного кино в школах, пишет "Российская газета".
"В перечень... включены фильмы из "золотой коллекции" отечественного киноискусства, созданные до 1992 года, так как картины этого периода были сняты выдающимися режиссерами, чей авторитет, мастерство, художественный и творческий уровень прошли проверку временем. Перечень 100 фильмов составлен с учетом возрастных категорий", - отмечается в рекомендациях.
Главная цель – использование воспитательного потенциала художественных фильмов для сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди школьников, а также формирование эстетического вкуса, культурного кругозора и национально-культурной идентичности на основе лучших образцов российского кинематографа.
Список включает 100 фильмов, все картины в нем - из золотого фонда советского кинематографа:
- Айболит-66 (1966)
- Чучело (1983)
- Неуловимые мстители (1966)
- Два капитана (1955)
- Не болит голова у дятла (1975)
- Дикая собака Динго (1962)
- Старая, старая сказка (1968)
- Алые паруса (1961)
- Руслан и Людмила (1971–1972)
- Веселые ребята (1934)
- Весна (1947)
- Чапаев (1934)
- Белое солнце пустыни (1969)
- Звезда пленительного счастья (1975)
- Гардемарины, вперед! (1987)
- Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)
- Иван Васильевич меняет профессию (1973)
- Вий (1967)
- Два бойца (1943)
- Вертикаль (1967)
- Место встречи изменить нельзя (1979)
- Я шагаю по Москве (1963)
- Мимино (1977)
- Небесный тихоход (1945)
- Девчата (1961)
- Высота (1957)
- Двадцать шесть дней из жизни Достоевского (1980)
- Гусарская баллада (1962)
- Берегись автомобиля (1966)
- Мы из джаза (1983)
- Курьер (1986)
- Я вас любил (1967)
- В бой идут одни «старики» (1973)
- Торпедоносцы (1983)
- Человек с бульвара Капуцинов (1987)
- Служили два товарища (1968)
- Обыкновенное чудо (1978)
- Свой среди чужих, чужой среди своих (1974)
- Неоконченная пьеса для механического пианино (1976)
- Бег (1970)
- Щит и меч (1968)
- Петр Первый (1937)
- Александр Невский (1938)
- Иван Грозный (1944–1945)
- Летят журавли (1957)
- Красная палатка (1969)
- Покровские ворота (1982)
- Офицеры (1971)
- Горячий снег (1972)
- Экипаж (1979)
- Гори, гори, моя звезда (1969)
- Сорок первый (1956)
- Баллада о солдате (1959)
- Судьба человека (1959)
- Они сражались за Родину (1975)
- На войне как на войне (1968)
- Кубанские казаки (1949)
- Братья Карамазовы (1968)
- Подранки (1976)
- Доживем до понедельника (1968)
- А зори здесь тихие (1972)
- Москва слезам не верит (1979)
- Любовь и голуби (1984)
- Иваново детство (1962)
- Солярис (1972)
- Дворянское гнездо (1969)
- Дядя Ваня (1970)
- Проверка на дорогах (1971)
- Двадцать дней без войны (1977)
- Дама с собачкой (1960)
- Начало (1970)
- В огне брода нет (1967)
- Освобождение (1968–1971)
- Гамлет (1964)
- Король Лир (1970)
- Мертвый сезон (1968)
- Преступление и наказание (1969)
- Еще раз про любовь (1968)
- Председатель (1964)
- Оптимистическая трагедия (1963)
- Мой ласковый и нежный зверь (1978)
- Время, вперёд! (1965)
- Крейцерова соната (1987)
- Девять дней одного года (1961)
- Обыкновенный фашизм (1965)
- Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён (1964)
- Иди и смотри (1985)
- Собачье сердце (1988)
- Белорусский вокзал (1971)
- Весна на Заречной улице (1956)
- Июльский дождь (1966)
- Живые и мертвые (1963)
- Восхождение (1976)
- Тихий Дон (1958)
- Печки-лавочки (1972)
- Калина красная (1973)
- Зеркало для героя (1987)
- Плюмбум, или Опасная игра (1986)
- Холодное лето пятьдесят третьего… (1987)
- Семнадцать мгновений весны (1973)
Ранее Минпросвещения РФ подготовило список патриотических песен, рекомендованных для изучения на уроках музыки в российских школах. Всего в перечень попали 37 композиций:
