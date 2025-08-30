Минпросвещения подготовило список фильмов, обязательных к изучению в школе

Министерство просвещения опубликовало список из ста фильмов, обязательных к просмотру в рамках школьной программы. 

В дополнение к списку во все регионы страны направлены методические рекомендации по изучению произведений отечественного кино в школах, пишет "Российская газета".

"В перечень... включены фильмы из "золотой коллекции" отечественного киноискусства, созданные до 1992 года, так как картины этого периода были сняты выдающимися режиссерами, чей авторитет, мастерство, художественный и творческий уровень прошли проверку временем. Перечень 100 фильмов составлен с учетом возрастных категорий", - отмечается в рекомендациях.

Главная цель – использование воспитательного потенциала художественных фильмов для сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди школьников, а также формирование эстетического вкуса, культурного кругозора и национально-культурной идентичности на основе лучших образцов российского кинематографа.

Список включает 100 фильмов, все картины в нем - из золотого фонда советского кинематографа:

  • Айболит-66 (1966)
  • Чучело (1983)
  • Неуловимые мстители (1966)
  • Два капитана (1955)
  • Не болит голова у дятла (1975)
  • Дикая собака Динго (1962)
  • Старая, старая сказка (1968)
  • Алые паруса (1961)
  • Руслан и Людмила (1971–1972)
  • Веселые ребята (1934)
  • Весна (1947)
  • Чапаев (1934)
  • Белое солнце пустыни (1969)
  • Звезда пленительного счастья (1975)
  • Гардемарины, вперед! (1987)
  • Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)
  • Иван Васильевич меняет профессию (1973)
  • Вий (1967)
  • Два бойца (1943)
  • Вертикаль (1967)
  • Место встречи изменить нельзя (1979)
  • Я шагаю по Москве (1963)
  • Мимино (1977)
  • Небесный тихоход (1945)
  • Девчата (1961)
  • Высота (1957)
  • Двадцать шесть дней из жизни Достоевского (1980)
  • Гусарская баллада (1962)
  • Берегись автомобиля (1966)
  • Мы из джаза (1983)
  • Курьер (1986)
  • Я вас любил (1967)
  • В бой идут одни «старики» (1973)
  • Торпедоносцы (1983)
  • Человек с бульвара Капуцинов (1987)
  • Служили два товарища (1968)
  • Обыкновенное чудо (1978)
  • Свой среди чужих, чужой среди своих (1974)
  • Неоконченная пьеса для механического пианино (1976)
  • Бег (1970)
  • Щит и меч (1968)
  • Петр Первый (1937)
  • Александр Невский (1938)
  • Иван Грозный (1944–1945)
  • Летят журавли (1957)
  • Красная палатка (1969)
  • Покровские ворота (1982)
  • Офицеры (1971)
  • Горячий снег (1972)
  • Экипаж (1979)
  • Гори, гори, моя звезда (1969)
  • Сорок первый (1956)
  • Баллада о солдате (1959)
  • Судьба человека (1959)
  • Они сражались за Родину (1975)
  • На войне как на войне (1968)
  • Кубанские казаки (1949)
  • Братья Карамазовы (1968)
  • Подранки (1976)
  • Доживем до понедельника (1968)
  • А зори здесь тихие (1972)
  • Москва слезам не верит (1979)
  • Любовь и голуби (1984)
  • Иваново детство (1962)
  • Солярис (1972)
  • Дворянское гнездо (1969)
  • Дядя Ваня (1970)
  • Проверка на дорогах (1971)
  • Двадцать дней без войны (1977)
  • Дама с собачкой (1960)
  • Начало (1970)
  • В огне брода нет (1967)
  • Освобождение (1968–1971)
  • Гамлет (1964)
  • Король Лир (1970)
  • Мертвый сезон (1968)
  • Преступление и наказание (1969)
  • Еще раз про любовь (1968)
  • Председатель (1964)
  • Оптимистическая трагедия (1963)
  • Мой ласковый и нежный зверь (1978)
  • Время, вперёд! (1965)
  • Крейцерова соната (1987)
  • Девять дней одного года (1961)
  • Обыкновенный фашизм (1965)
  • Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён (1964)
  • Иди и смотри (1985)
  • Собачье сердце (1988)
  • Белорусский вокзал (1971)
  • Весна на Заречной улице (1956)
  • Июльский дождь (1966)
  • Живые и мертвые (1963)
  • Восхождение (1976)
  • Тихий Дон (1958)
  • Печки-лавочки (1972)
  • Калина красная (1973)
  • Зеркало для героя (1987)
  • Плюмбум, или Опасная игра (1986)
  • Холодное лето пятьдесят третьего… (1987)
  • Семнадцать мгновений весны (1973)


Ранее Минпросвещения РФ подготовило список патриотических песен, рекомендованных для изучения на уроках музыки в российских школах. Всего в перечень попали 37 композиций:

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.08.2025, 16:16
    Гость: назовите

    регион,де "смотрели "Война и Мир" - тягамотина, .... т.к. за нами учителя с фонариками следили, могли и двойку поставить и по поведению и по литературе..да и фильм было легче смотреть чем читать толстенную книгу .

    "Война и Мир" минимум 2 книги, 1,2 и 3,4.

  4. 30.08.2025, 16:08
    Гость: Пилот

    Мой ребенок выросший на ужастиках и фильмах голливуда эту советскую чухню смотреть точно не будет. Пробовал показать современные фильмы не слишком высокого художественного уровня как Чебурашка или Бременские музыканты смотрел с трудом и явным отвращением. Сам смотрит исключительно фильмы и сериалы только западного производства через интернет. Упустили вы нашу молодежь, поздно спохватились, ее сейчас воспитывает интернет и соцсети, а раньше говорили улица. Попытки ограничить пребывание в сети вызывают только ругань и скандалы и не к чему не приводит. Друзья сразу дают свои телефоны и планшеты если своего нет по какой то причине.

Все комментарии (21)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Почти 40% россиян считают себя «особым народом»
В Иране обвинили Россию в помощи Израилю во время конфликта
Official White House Photo by Daniel Torok
Дипломаты должны уметь показывать зубы. Почему мы опять в обороне?
В РПЦ призвали россиян помолиться за мессенджер МАХ
Избранное
«Ундервуд», 12 апреля, VK Stadium
Владимир Селиванов, 19 сентября, «Алиби»
Гриндерс «Акулы караоке» (интернет-сингл)
Скворцы Степанова «Море волнуется» (интернет-cингл)
О вреде иностранных слов
Сергей Черняховский. Память о революции: сотношение штыков
Гражданская оборона «Live in San Francisco» (двойной винил)
Рассказ от Минэнерго про бензин, или Почему Путин тянет с Посланием
СOVID-19 мог быть создан на Украине в биолабораториях США
Выпорол тусовщиц прямо во дворе: почему россияне постоянно применяют силу в «разборках» с нарушителями общественного порядка
Гарик Сукачев спровоцировал беспощадные танцы
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации