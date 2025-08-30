Минпросвещения подготовило список фильмов, обязательных к изучению в школе

11:34 30.08.2025

Министерство просвещения опубликовало список из ста фильмов, обязательных к просмотру в рамках школьной программы.

В дополнение к списку во все регионы страны направлены методические рекомендации по изучению произведений отечественного кино в школах, пишет "Российская газета".

"В перечень... включены фильмы из "золотой коллекции" отечественного киноискусства, созданные до 1992 года, так как картины этого периода были сняты выдающимися режиссерами, чей авторитет, мастерство, художественный и творческий уровень прошли проверку временем. Перечень 100 фильмов составлен с учетом возрастных категорий", - отмечается в рекомендациях.

Главная цель – использование воспитательного потенциала художественных фильмов для сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди школьников, а также формирование эстетического вкуса, культурного кругозора и национально-культурной идентичности на основе лучших образцов российского кинематографа.

Список включает 100 фильмов, все картины в нем - из золотого фонда советского кинематографа:

Айболит-66 (1966)

Чучело (1983)

Неуловимые мстители (1966)

Два капитана (1955)

Не болит голова у дятла (1975)

Дикая собака Динго (1962)

Старая, старая сказка (1968)

Алые паруса (1961)

Руслан и Людмила (1971–1972)

Веселые ребята (1934)

Весна (1947)

Чапаев (1934)

Белое солнце пустыни (1969)

Звезда пленительного счастья (1975)

Гардемарины, вперед! (1987)

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)

Иван Васильевич меняет профессию (1973)

Вий (1967)

Два бойца (1943)

Вертикаль (1967)

Место встречи изменить нельзя (1979)

Я шагаю по Москве (1963)

Мимино (1977)

Небесный тихоход (1945)

Девчата (1961)

Высота (1957)

Двадцать шесть дней из жизни Достоевского (1980)

Гусарская баллада (1962)

Берегись автомобиля (1966)

Мы из джаза (1983)

Курьер (1986)

Я вас любил (1967)

В бой идут одни «старики» (1973)

Торпедоносцы (1983)

Человек с бульвара Капуцинов (1987)

Служили два товарища (1968)

Обыкновенное чудо (1978)

Свой среди чужих, чужой среди своих (1974)

Неоконченная пьеса для механического пианино (1976)

Бег (1970)

Щит и меч (1968)

Петр Первый (1937)

Александр Невский (1938)

Иван Грозный (1944–1945)

Летят журавли (1957)

Красная палатка (1969)

Покровские ворота (1982)

Офицеры (1971)

Горячий снег (1972)

Экипаж (1979)

Гори, гори, моя звезда (1969)

Сорок первый (1956)

Баллада о солдате (1959)

Судьба человека (1959)

Они сражались за Родину (1975)

На войне как на войне (1968)

Кубанские казаки (1949)

Братья Карамазовы (1968)

Подранки (1976)

Доживем до понедельника (1968)

А зори здесь тихие (1972)

Москва слезам не верит (1979)

Любовь и голуби (1984)

Иваново детство (1962)

Солярис (1972)

Дворянское гнездо (1969)

Дядя Ваня (1970)

Проверка на дорогах (1971)

Двадцать дней без войны (1977)

Дама с собачкой (1960)

Начало (1970)

В огне брода нет (1967)

Освобождение (1968–1971)

Гамлет (1964)

Король Лир (1970)

Мертвый сезон (1968)

Преступление и наказание (1969)

Еще раз про любовь (1968)

Председатель (1964)

Оптимистическая трагедия (1963)

Мой ласковый и нежный зверь (1978)

Время, вперёд! (1965)

Крейцерова соната (1987)

Девять дней одного года (1961)

Обыкновенный фашизм (1965)

Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён (1964)

Иди и смотри (1985)

Собачье сердце (1988)

Белорусский вокзал (1971)

Весна на Заречной улице (1956)

Июльский дождь (1966)

Живые и мертвые (1963)

Восхождение (1976)

Тихий Дон (1958)

Печки-лавочки (1972)

Калина красная (1973)

Зеркало для героя (1987)

Плюмбум, или Опасная игра (1986)

Холодное лето пятьдесят третьего… (1987)

Семнадцать мгновений весны (1973)



Ранее Минпросвещения РФ подготовило список патриотических песен, рекомендованных для изучения на уроках музыки в российских школах. Всего в перечень попали 37 композиций: