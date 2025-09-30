Приватизация «Союзмультфильма» принесет бюджету более миллиарда рублей

Государство продает свою долю киностудии «Союзмультфильм», пишет РБК.

Как отмечает издание, это следует из пояснительной записки к проекту поправок в бюджет на 2025 год. В документе указано, что дополнительные доходы государства от продажи федерального имущества составят 1,12 млрд руб., основная часть которых связана именно с приватизацией киностудии.

Факт сделки подтвердили в «Союзмультфильме», но подробности отказались раскрывать, сославшись на конфиденциальность. По оценке экспертов, стоимость пакета акций с учетом прав на библиотеку мультфильмов может достигать 1,2–1,3 млрд руб.

В 2024 году компания отчиталась о выручке 624,3 млн руб. и чистой прибыли 170,2 млн руб. Общую выручку холдинга председатель совета директоров Юлиана Слащева ранее оценивала более чем в 2 млрд руб.

Попытки приватизировать студию предпринимались с 2009 года. В 2021 году она была акционирована, и Росимущество стало владельцем 100% акций. Планировалось, что основная часть пакета будет продана, однако сделка со Сбербанком сорвалась в 2022 году после введения санкций.

В приватизируемый актив включает здания, землю, оборудование и лицензию на управление правами «золотой коллекции», которая осталась в собственности государства. В нее входят более 150 культовых мультфильмов, среди которых «Ну, погоди!», истории о Чебурашке и крокодиле Гене, «Винни-Пух» и другие классические работы.

  1. 30.09.2025, 17:46
    Гость: Влад

    Дайте догадаюсь с 3 попыток национальный состав прихватизаторов. Наверное те, кто в израиле пасутся? Так кому это принесет пользу? Государству Россия? Народу России? Что-то сильно сомневаюсь.

  3. 30.09.2025, 16:25
    Гость: Сидоров

    Права на мультфильмы должны остаться в собственности народа и государства и приносить нам доход. А приватизаторы получают права выкупить оборудование и начать снимать свои фильмы, вот со своих произведений и пусть получают доход. А иначе получается, что это просто новые паразиты хотят оседлать чужой труд и паразитировать на нем. Свободное предпринимательство тогда полезно, когда открывает возможность людям создавать новое свое, а не присваивать созданное другими (как провернули Ельцин и Чубайс с Гайдаром).

