Приватизация «Союзмультфильма» принесет бюджету более миллиарда рублей

08:05 30.09.2025

Государство продает свою долю киностудии «Союзмультфильм», пишет РБК.

Как отмечает издание, это следует из пояснительной записки к проекту поправок в бюджет на 2025 год. В документе указано, что дополнительные доходы государства от продажи федерального имущества составят 1,12 млрд руб., основная часть которых связана именно с приватизацией киностудии.

Факт сделки подтвердили в «Союзмультфильме», но подробности отказались раскрывать, сославшись на конфиденциальность. По оценке экспертов, стоимость пакета акций с учетом прав на библиотеку мультфильмов может достигать 1,2–1,3 млрд руб.

В 2024 году компания отчиталась о выручке 624,3 млн руб. и чистой прибыли 170,2 млн руб. Общую выручку холдинга председатель совета директоров Юлиана Слащева ранее оценивала более чем в 2 млрд руб.

Попытки приватизировать студию предпринимались с 2009 года. В 2021 году она была акционирована, и Росимущество стало владельцем 100% акций. Планировалось, что основная часть пакета будет продана, однако сделка со Сбербанком сорвалась в 2022 году после введения санкций.

В приватизируемый актив включает здания, землю, оборудование и лицензию на управление правами «золотой коллекции», которая осталась в собственности государства. В нее входят более 150 культовых мультфильмов, среди которых «Ну, погоди!», истории о Чебурашке и крокодиле Гене, «Винни-Пух» и другие классические работы.