Джонни Депп снимет и сыграет в экранизации «Мастера и Маргариты» Булгакова
Голливудский актёр и продюсер Джонни Депп готовит к созданию полнометражную англоязычную адаптацию знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Проект был анонсирован на кинофестивале Red Sea Film Festival в Саудовской Аравии, где представители киноиндустрии получили первые подробности о предстоящей картине.
По имеющейся информации, Депп выступит продюсером картины через собственную компанию IN.2 Film. Он также рассматривается на одну из основных ролей. Наряду с ним к проекту присоединились исполнительные продюсеры Светлана Дали и Грейс Ло, ранее работавшие над другими крупными фильмами. На данный момент режиссёр фильма ещё не определён.
Фильм станет первой полной англоязычной адаптацией культового произведения Булгакова, многократно переводимого и обсуждаемого, но до сих пор не получившего широкой художественной реализации на международной сцене. Съёмки планируется начать в конце 2026 года.
Роман «Мастер и Маргарита» сочетает в себе сатиру, фантастику и философские мотивы, разворачивая параллельные сюжетные линии в Москве 1930-х годов, где Воланд и его свита нарушают порядок среди жителей, и в древнем Иерусалиме времён Понтия Пилата, а также историю любви и борьбы главных героев.
