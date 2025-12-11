Джонни Депп снимет и сыграет в экранизации «Мастера и Маргариты» Булгакова

Джонни Депп в образе Воланда. Изображение сгенерировано ИИ

Голливудский актёр и продюсер Джонни Депп готовит к созданию полнометражную англоязычную адаптацию знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Проект был анонсирован на кинофестивале Red Sea Film Festival в Саудовской Аравии, где представители киноиндустрии получили первые подробности о предстоящей картине.

По имеющейся информации, Депп выступит продюсером картины через собственную компанию IN.2 Film. Он также рассматривается на одну из основных ролей. Наряду с ним к проекту присоединились исполнительные продюсеры Светлана Дали и Грейс Ло, ранее работавшие над другими крупными фильмами. На данный момент режиссёр фильма ещё не определён.

Фильм станет первой полной англоязычной адаптацией культового произведения Булгакова, многократно переводимого и обсуждаемого, но до сих пор не получившего широкой художественной реализации на международной сцене. Съёмки планируется начать в конце 2026 года.

Роман «Мастер и Маргарита» сочетает в себе сатиру, фантастику и философские мотивы, разворачивая параллельные сюжетные линии в Москве 1930-х годов, где Воланд и его свита нарушают порядок среди жителей, и в древнем Иерусалиме времён Понтия Пилата, а также историю любви и борьбы главных героев. 

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.12.2025, 16:45
    Гость: !

    Лучше "Бесы" Достоевского, он явно по некоторым темам с сегодняшними США пересекается

  5. 11.12.2025, 14:01
    Гость: ета ..какево..ессе

    Зря он это затеял...Все западные экранизации такого типа неизменно оказывались полной залипухой.
    /////////////
    Имеешь ввиду Полет над гнездом кукушки ? Удивляюсь что не запретили в РФ чинуши,наверно сериал бандитский петербург смотрели...

Все комментарии (12)
