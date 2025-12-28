Умерла французская актриса Брижит Бардо

17:34 28.12.2025

Французская кинозвезда Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Le Parisien.

Она родилась в Париже и первую роль в кино получила в 1952 году. Известность Бардо принесла картина Роже Вадима "И Бог создал женщину" (1956). Фильм сделал актрису звездой кинематографа и принес статус секс-символа.

На протяжении карьеры она сыграла в таких фильмах как "Бабетта идёт на войну", "Истина", "Презрение" и других.

За роль в картине "Вива, Мария!" Бардо была номинирована на британскую премию BAFTA.

Помимо съемок в кино она записала несколько успешных музыкальных альбомов.

В 1970 году Бардо стала первой женщиной, выбранной моделью для бюста Марианны - официального символа Франции.

Брижит Бардо покинула киноиндустрию в 1973 году и посвятила себя защите животных. Основанный ею фонд помогает создавать и сам открывает приюты для животных, участвует в борьбе с браконьерством, выловом диких животных для использования в цирках, тестированием на животных, оказывает помощь в судебных процессах против жестокого обращения с животными.