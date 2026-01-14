Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
Ректор Школы-студии МХАТ заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению артиста.
"Умер Игорь Золотовицкий", - сказал собеседник агентства. Он сообщил, что причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. Как уточняет Mash, артист страдал от рака желудка и 10 января попал в отделение хирургии с обострением.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ. С 1989 года - педагог Школы-студии МХАТ, профессор. С 2013 года - ее ректор.
Известность у зрителей Золотовицкий получил благодаря ролям в фильмах "Такси-блюз", "Луна-парк", "Ландыш серебристый" и других. Также играл в театре.
Очень жаль,был хороший человек и артист.
Жаль любого человека, но когда умирает в деревне механизатор , который лет 60 пахал и сеял в пыли и вставал каждый день в пять часов , то никто кроме близких и не переживает и в СМИ не сообщают. А артистов и все они "талантливые народные и незаменимые " - их сейчас тьма тьмущая , как чиновников, банкиров и торгашей.
судя по скорби, - истенно русский
...
эта
а скока всего поголовие в сословии лицедеев?
больше жеребячьего, не?
дык, говорите, - трудовые мигранты нужны?
ххе!